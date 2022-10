Il weekend del settore giovanile

30 set 2022

Prosegue il cammino del settore giovanile rossoblù: Primavera, Under 18, Under 16 e Under 15 le formazioni impegnate nel weekend.

La Primavera di mister Filippi (qui le dichiarazioni della vigilia) affronterà il Napoli per la sesta giornata di campionato: si gioca sabato 1 ottobre alle ore 11 nel Campo 1 di Asseminello, la gara sarà trasmessa in diretta da Sportitalia (SI Solo Calcio).

Domenica 2 ottobre sarà impegnata l’Under 18 guidata da Roberto Concas, che giocherà in trasferta contro il Milan. Domenica di gare anche per Under 16 e Under 15, entrambe di scena a Torino contro la squadra granata.

Esordio stagionale per l’Under 14 regionale di stanza ad Alghero: i ragazzi allenati da Manuel Pierangeli giocheranno domenica 2 ottobre (ore 11) in casa dell’Ozierese presso il campo sportivo San Nicola di Ozieri.





SABATO 1 OTTOBRE

Primavera

6ª giornata, Cagliari-Napoli

Centro Sportivo Asseminello, ore 11

Diretta Sportitalia (SI Solo Calcio)

DOMENICA 2 OTTOBRE



Under 18

3ª giornata, Milan-Cagliari

C.S. Vismara di Milano, ore 15

Under 16

2ª giornata, Torino-Cagliari

CIT Turin di Torino, ore 12

Under 15

2ª giornata, Torino-Cagliari

CIT Turin di Torino, ore 14