Settore giovanile, i risultati del weekend

26 set 2022

In campo tre squadre del Settore giovanile rossoblù nel weekend appena trascorso, con la Primavera che tornerà in campo l'1 ottobre ad Asseminello contro il Napoli, fischio d'inizio alle ore 11.

Vince ancora l'Under 17, che affrontava il quotato Brescia e lo ha superato per 3-1: i gol di Ardau al 41' del primo tempo, Grandu al 54' e Saba al 62', di Faggiano la rete delle Rondinelle.

Tronci e Malfitano nel primo tempo (al 3' e al 29') portano avanti l'Under 16 contro lo Spezia, che ad Asseminello impatta nella ripresa (al 48' e al 90') con Piras e Franchetti. La stagione inizia con un punto.

Sconfitta all'esordio in campionato contro lo Spezia per l'Under 15, superata in casa da un gol di Sartori al 37'.

