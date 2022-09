Il weekend del settore giovanile

23 set 2022

+ -

Il settore giovanile rossoblù si prepara all’esordio delle formazioni Under 16 e Under 15: domani, 24 settembre, entrambe giocheranno la prima partita del girone. Sabato di gara anche per l’Under 17; rinviata invece a giovedì 6 ottobre la sfida dell’Under 18 contro l’Inter, inizialmente in programma domenica 25 settembre.

L’U17 guidata da Alberto Piras affronterà il Brescia: entrambe le squadre sono imbattute e hanno conquistato 7 punti nelle prime tre giornate; i rossoblù sono reduci da due vittorie consecutive contro Monza e Udinese. Si gioca alle 15 nel Centro Sportivo di Uta.

Impegno casalingo per l’U16 allenata da Riccardo Testoni e l’Under 15 agli ordini di Gian Marco Giandon: ad Asseminello arriva lo Spezia per il debutto stagionale.





SABATO 24 SETTEMBRE

Under 17

4ª giornata, Cagliari-Brescia

Centro Sportivo Uta, ore 15

Under 16

1ª giornata, Cagliari-Spezia

Centro Sportivo Asseminello, ore 10

Under 15

1ª giornata, Cagliari-Spezia

Centro Sportivo Asseminello, ore 13.45