Settore giovanile, i risultati del weekend

19 set 2022

Si conclude con un bilancio di una vittoria e una sconfitta il weekend del settore giovanile rossoblù: impegnate le formazioni Under 17 e Under 18.

L’Under 18 allenata da Roberto Concas, all’esordio stagionale, cade in casa del Torino per 3-2: una gara che ha visto i granata portarsi sul 2-0 nel primo tempo, per poi essere raggiunti dal Cagliari nella ripresa, con reti di Konaté e Perra. A regalare la vittoria ai padroni di casa è il gol di Krulich allo scadere. Segnali positivi per i rossoblù, protagonisti di un’ottima gara nonostante il risultato: domenica 25 settembre arriva l’Inter ad Asseminello.

Grande soddisfazione per l’Under 17 guidata da Alberto Piras, che inanella la seconda vittoria consecutiva espugnando il campo dell’Udinese: 1-0 il risultato in favore dei rossoblù, premiati dalla rete di Saba al 68’. La classifica vede il Cagliari a -2 dall’Inter che guida a punteggio pieno: sabato 24 settembre si gioca in casa contro il Brescia.