Dirigenza e staff del settore giovanile

16 set 2022

Il Cagliari Calcio comunica lo staff tecnico del settore giovanile per la stagione 2022-23. Si procede sulla linea della continuità con Bernardo Mereu confermato nel ruolo di responsabile e Pierluigi Carta in quello di Direttore sportivo dell’intero vivaio. Prosegue anche il lavoro di Oscar Erriu come coordinatore tecnico per Under 16, Under 15 e Under 14, oltre che per le squadre della pre-agonistica. La segreteria organizzativa del settore giovanile è affidata a Stefano Sedda.

Per la prima volta il Cagliari parteciperà a un campionato Under 18: a guidare i rossoblù sarà Roberto Concas, la scorsa stagione allenatore in seconda della Primavera; al suo fianco Federico Trudu. Completano lo staff Matteo Di Norscia (preparatore dei portieri) e Giuseppe Allegra (preparatore atletico). L’esordio è in programma sabato 17 settembre in trasferta contro il Torino.

È già iniziato il cammino dell’Under 17 allenata da Alberto Piras, protagonista di un pareggio esterno a Como (0-0) e una vittoria casalinga contro il Monza (2-0) nelle prime due giornate. A supportare Piras - collaboratore tecnico della Primavera 21/22 - Fabio Prinzis come preparatore dei portieri e Fabio Figus nel ruolo di preparatore atletico. Domenica 18 settembre si gioca a Udine.

L’Under 16 è ancora nelle mani di Riccardo Testoni, con il collaboratore tecnico Sebastiano Porcu e il preparatore atletico Luca Tradori. Confermato anche Gian Marco Giandon nell’Under 15: Manuel Moro (collaboratore tecnico), Manuel Caria (preparatore dei portieri) e Luca Grussu (preparatore atletico) gli altri uomini dello staff.

Under 14 affidata a Francesco Atzeni: Francesco Vadilonga il preparatore dei portieri. Doppio ruolo per Mirco Tocchi, collaboratore tecnico sia per l’Under 14 che per l’Under 13 allenata da Davide Carrus. Con Carrus ci sarà Antonio Orgiu (preparatore dei portieri).

La Cagliari Football Academy e l’Attività di Base, sotto la guida di Bernardo Mereu, hanno come coordinatori tecnici rispettivamente Fabrizio Ruzzu e Mattia Belfiori; Omar Sanna addetto alla segreteria per entrambe le attività.

La responsabile del settore femminile è Anna Piras, che allenerà anche la formazioni Under 12 e Under 15: Giuseppe Puddu guiderà l’Under 10 e Giuseppe Diana il gruppo che disputerà il campionato Under 17 e quello di Eccellenza regionale.

Davide Marfella è responsabile dell'area di match analysis del settore giovanile, affiancato dal collaboratore tecnico Alessandro Davoli.

L’area sanitaria, sotto la responsabilità generale del dottor Paolo Cugia, è così composta: il medico Carlo Piredda e il fisioterapista Francesco Petruccioli per l’Under 18; il medico Azzurra Doneddu e il fisioterapista Andrea Soddu per l’Under 17; il medico Claudio Secci e il fisioterapista Federico Neri per l’Under 16; il medico Lorenzo Cozzolino e il fisioterapista Leonardo Sergi per l’Under 15; i medici Lorenzo Cozzolino, Sara Magnani e il fisioterapista Cristian Calianu per l’Under 14; il medico Azzurra Doneddu e la fisioterapista Carolina Maurandi per il settore femminile. Lorenzo Cozzolino sarà anche medico per l’Under 13 e l’attività di base, Leonardo Sergi e Carolina Maurandi i fisioterapisti.

Comunicazione affidata a Oliviero Addis; i magazzinieri sono Antonio Deidda e Raffaele Spiga.

A tutto lo staff del settore giovanile un caloroso in bocca al lupo per la nuova stagione.