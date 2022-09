Il settore femminile riparte

05 set 2022

Il settore femminile del Cagliari Calcio riparte e chiama a raccolta tutte le giovani appassionate da ogni parte della Sardegna che vogliono provare a far parte della formazione che disputerà l’Eccellenza regionale.

Nelle giornate del 13, 15, 20 e 22 settembre sarà possibile partecipare agli allenamenti del gruppo: l’invito è rivolto alle ragazze nate dal 2008 in poi, con orari dalle 15 alle 17 i martedì (13 e 20 settembre), 17-18.30 i giovedì (15 e 22 settembre).

Aperte senza vincoli invece le iscrizioni alle attività di base, che vedranno impegnate le ragazze nate dal 2009 al 2014 per le categorie Under 12 e Under 10: gli allenamenti si svolgeranno ogni martedì e giovedì dalle 17 alle 18.30.

Per tutte le informazioni su iscrizioni e allenamenti contattare la responsabile del settore femminile del Cagliari Calcio Anna Piras (qui i contatti).