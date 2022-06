L’Under 13 terza al “Challege Claude Papi”

20 giu 2022

L’Under 13 rossoblù si aggiudica un ottimo terzo posto al torneo “Challenge Claude Papi” di Porto Vecchio, di scena in Corsica dal 17 al 19 giugno. Un weekend che ha visto i ragazzi confrontarsi con squadre di primo piano del panorama calcistico francese.

Chiuso in vetta il girone, a paripunti con il Bordeaux superato per differenza reti, il cammino dei rossoblù è proseguito con la vittoria ai quarti sull’Ajaccio. Lo stop è arrivato in semifinale contro il Montpellier: 2-0 il risultato in favore degli occitani. Nella “finalina” per il 3°/4° posto il Cagliari ha avuto la meglio per 2-1 sull’Olympique Marsiglia. Il torneo è stato vinto dal Bordeaux.

Di seguito la lista dei ragazzi impegnati nella manifestazione sotto la guida di Davide Meloni, con Luca Tradori e Giuseppe Nioi a completare lo staff tecnico: Thomas Boccia, Daniele Camba, Mattia Dau, Simone Fanni, Federico Fini, Lorenzo Marongiu, Nicola Meloni, Alessandro Mulas, Gabriele Palazzo, Dmytro Panko, Edoardo Perra, Andrea Pibiri, Lorenzo Rocco, Graziano Ruggeri, Alessio Vargiu, Cristiano Vergori.