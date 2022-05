Il Torneo “Energit Football Academy”

29 mag 2022

Oltre 500 baby calciatori e calciatrici da tutta l’Isola hanno preso parte alla prima edizione del Torneo “Energit Football Academy”. Nei campi del Centro Federale Territoriale di Sa Rodia si sono confrontate 30 squadre: 27 società della Cagliari Football Academy, con in più le compagini del Cagliari Femminile e dei Centri di Formazione rossoblù di Alghero e Ogliastra.

L’evento ha visto scendere in campo giovani atleti e atlete per la categoria dei Pulcini Misti, nati nel 2011 e 2012. Quasi settanta partite dalla mattina alla sera, tanta voglia di divertirsi assieme, vivendo una giornata di gioia come nello spirito del progetto: la Cagliari Football Academy, con il supporto del main sponsor Energit, si pone l’obiettivo di contribuire alla crescita dei piccoli calciatori - dai 6 ai 12 anni - sia sotto l’aspetto sportivo che comportamentale. Alla fine il Torneo è stato vinto dal Seunis Thiesi che ha avuto la meglio sul Centro di Formazione Alghero per 1-0. A premiare le squadre l’Amministratore delegato di Energit, Marcello Spano, e il Direttore generale del Cagliari, Mario Passetti.

“Una bellissima giornata all’insegna dello sport divertimento, siamo felici di aver affiancato il Cagliari nell’organizzazione di questa iniziativa e di tutto il progetto”, ha detto il General Manager di Energit, Spano. “Come Energit fa nel suo ambito, anche la Football Academy coltiva i giovani talenti che crescono nella nostra Isola”.

Ha affermato il coordinatore tecnico della Cagliari Football Academy, Fabrizio Ruzzu: “Con il Torneo Energit si conclude un’altra stagione dell’Academy, un progetto sportivo e sociale che - supervisionato dal Responsabile del Settore giovanile, Bernardo Mereu - anno dopo anno continua a crescere e consolidarsi, radicandosi sempre più nel territorio. Ringrazio l’azienda Energit per tutto il prezioso sostegno: avere dalla nostra parte una realtà sarda così importante è un valore aggiunto”.