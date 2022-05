Under 16, agli ottavi passa il Monza

18 mag 2022

Termina agli ottavi di finale l’avventura dell’Under 16 rossoblù nei playoff Scudetto: i ragazzi guidati da Riccardo Testoni vengono sconfitti per 3-1 dal Monza nella gara di ritorno, dopo aver vinto l’andata con il medesimo risultato. A premiare i brianzoli nonostante la parità nell’arco delle due sfide è il miglior piazzamento in classifica al termine della regular season.

I rossoblù hanno chiuso il girone al terzo posto inanellando sette vittorie nelle ultime nove partite. Quel pizzico di normale amarezza per il mancato passaggio ai quarti non intacca un campionato di assoluto valore: applausi per calciatori, allenatore e tutto lo staff.



IL RACCONTO DEL MATCH

La sfida è stata caratterizzata da un’alta intensità; molto complessa lato Cagliari contro un avversario che ha attaccato a spron battuto sin da subito: la prima frazione si è chiusa sullo 0-0 grazie all’ottimo lavoro della retroguardia. Decisiva a inizio ripresa la rete di Lanzani, che ha dato la carica giusta al Monza per ribaltare il risultato dell’andata.

Tra il 55’ e il 68’ Berretta e Mascheroni hanno confezionato il 3-0 biancorosso, costringendo il Cagliari a dover segnare due reti per ottenere il passaggio del turno. A otto minuti dal termine Asproni è bravo ad approfittare di una ribattuta per l’1-3 che regala le ultime speranze ai suoi: i rossoblù ci provano fino all’ultimo con caparbietà e coraggio, regge però il muro del Monza che legittima con una prova di grande solidità la vittoria odierna.



LE PAROLE DI TESTONI

Soddisfazione e gratitudine: sono queste le emozioni nel post-gara del tecnico dell’Under 16 Riccardo Testoni, intervenuto ai microfoni del Club: “Ce la siamo giocata alla pari contro un ottimo avversario: torniamo a casa consapevoli di aver fatto del nostro meglio. Ovviamente dispiace uscire nonostante il risultato di parità tra andata e ritorno, ma quel che conta è il percorso eccezionale di cui ci siamo resi protagonisti. Non trovo abbastanza aggettivi per descrivere i ragazzi, dico solo che hanno reso orgoglioso il loro allenatore. Soprattutto hanno onorato la maglia che indossano”.

Un lavoro di squadra: “Se siamo arrivati a giocarci lo scudetto è merito di tutti: da chi è sceso in campo allo staff, che mi è stato di supporto in ogni momento. Noi proviamo ogni giorno a mettere le nostre competenze a disposizione dei giovani calciatori che abbiamo l’onore e l’onere di guidare e indirizzare, sia sotto l’aspetto umano che tecnico: ringrazio i miei colleghi per il lavoro di questa stagione, siamo stati una squadra sotto ogni punto di vista”.



IL TABELLINO

MONZA-CAGLIARI U16 3-1

MONZA: Bifulco, D’Alpaos, Capolupo, Contiero (70’ De Crescenzo), Bagnaschi, Beretta, Lanzani (57’ Mereghetti), Berretta, Zini (66’ Nené), Lamorte, Mascheroni. A disp: Negri, Anzuoni, Ranieri, Scarabelli, Zocco, Vismara. All. Lupi

CAGLIARI: Astaldi, Piseddu (80’ Simbula), Mellino, Volpe (66’ Minnelli), Conti (66’ Melis), Cogoni, Grandu (66’ Onda), Asproni, Konate, Ardau, Saba (57’ Breda). A disp: Bonifacio, Dore, Lai. All. Riccardo Testoni

ARBITRO: Alessandro Gresia di Piacenza (Stracquadaini-Lufi)

AMMONIZIONI: Zini, Lamorte (M); Astaldi, Piseddu (C)

ESPULSIONI: Asproni (C)

RETI: 48’ Lanzani (M), 55’ Berretta (M), 68’ Mascheroni (M), 72’ Asproni (C)