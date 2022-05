L'Under 15 eliminata agli ottavi di finale

17 mag 2022

+ -

L’Under 15 cade in casa contro il Torino e saluta agli ottavi di finale la corsa per lo Scudetto: 2-1 il risultato in favore della squadra granata, vincitrice anche all’andata. I rossoblù chiudono la loro stagione a testa alta e consapevoli di aver disputato un girone da assoluti protagonisti, concluso al secondo posto a pari punti con la capolista Monza. Il cammino dei ragazzi allenati da Gianmarco Giandon è stato costellato di splendide prestazioni che certificano il grande lavoro di tutto lo staff: un nuovo punto di partenza per il futuro.



IL RACCONTO DEL MATCH

Dopo appena cinque minuti di gara l’arbitro decreta un calcio di rigore a favore del Torino: dal dischetto Tatarevic manda a lato. I granata passano in vantaggio al 13’ con Conte, lesto ad anticipare con successo i difensori sul primo palo.

Lo svantaggio subito scatena la reazione dei rossoblù, pericolosi al 17' con un rasoterra di Smeraldi dalla sinistra che non trova compagni in area. Con il passare dei minuti il Cagliari si rende pericoloso a più riprese: al 27’ gli ospiti si salvano sul cross dalla fascia di Picchedda. Il primo tempo si chiude con un tentativo di anticipo di Malfitano sul primo palo fuori di un soffio.

Il Cagliari pareggia al 46' con Tuveri: straordinario il suo destro dal limite che si insacca perfettamente sotto l'incrocio. Ai rossoblù servono ancora due gol per ribaltare il risultato dell'andata.

L'occasione della seconda rete passa da una mischia in area al 49' sulla quale interviene miracolosamente il portiere granata. Al 51' la doccia fredda: Conte trasforma di testa per l'1-2.

Al 63' è ancora una volta prodigioso l'estremo difensore torinese sull'inzuccata di Nardulli. I quattro minuti di recupero non bastano per agguantare il pari: ad Asseminello passa il Torino.



LE PAROLE DI GIANDON

Al termine del match è intervenuto ai microfoni del Club l'allenatore dell'Under 15 Gianmarco Giandon, oggi sostituito in panchina dal vice Mirco Tocchi: "Si chiude una grande stagione, la squadra ha dato tutto. - sono le parole del tecnico rossoblù - Abbiamo iniziato questo campionato dopo essere stati fermi quasi due anni a causa della pandemia, non sapevamo cosa aspettarci: i ragazzi in poco tempo hanno ingranato e disputato un girone straordinario. Merito del loro spirito di sacrificio e senso del dovere, sono orgoglioso di loro perché hanno superato ogni limite. Quello che conta è il percorso di crescita, umano e calcistico, non devono mai sentirsi troppo sotto giudizio".

Toccanti e significative le lacrime dopo il triplice fischio: "Una delle prime cose che trasmettiamo ai più giovani è il senso di apparenza a questi colori. Sappiamo cosa significa indossare questa maglia: quando andiamo in trasferta rappresentiamo l'intera Sardegna e i ragazzi sono consapevoli dell'inestimabile valore di tutto questo".

Infine, il ringraziamento allo staff: "Ringrazio chi ha lavorato al mio fianco in questi mesi, sono stati eccezionali. I risultati arrivano quando il lavoro è condiviso tra tutti".



IL TABELLINO

CAGLIARI-TORINO U15 1-2

CAGLIARI: De Stefano, Lai (57' Usai), Picchedda, Pierangeli, Gonnella (57' Gurzeni), Pintus, Piga (25’ Tuveri), Tronci, Malfitano, Smeraldi, Bisogno (39' Nardulli). A disposizione: Sanna, Tronci, Ornano, Melis, Sanna. All. Tocchi

TORINO: Anino, Fiore, Finizio (58' Gai), Casadei, Gallo, Ressia, Gai (36’ Carreri), Grandi, Tatarevic (36’ Syll), Conte, Gatto. A disposizione: Proietti, Sandrulli, Bosco, Foschiani, Spadoni, De Mori. All. La Rocca

ARBITRO: Gabriele Gaggiari di Cagliari (Siddi-Sabiu)

AMMONIZIONI: Piga (C)

RETI: 13' Conte (T), 46' Tuveri (C), 51' Conte (T)