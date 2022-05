Settore giovanile, i risultati del weekend

16 mag 2022

Il Settore giovanile rossoblù ha festeggiato nel weekend la vittoria dell'Under 16 nella gara di andata degli ottavi di finale Scudetto. La Primavera chiude la regular season al terzo posto e si prepara ai playoff; l’Under 15 è chiamata a una forte reazione dopo la sconfitta esterna contro il Torino.



Kourfalidis e compagni si qualificano alle fasi finali del campionato da terzi classificati: non fa male la sconfitta esterna con l’Empoli per 1-0. Il cammino nei playoff dei rossoblù inizierà dai quarti contro la Sampdoria.



Ancora una prova convincente per l’Under 16, che porta a casa l’andata degli ottavi Scudetto contro il Monza. I ragazzi guidati da Riccardo Testoni hanno rimontato l’iniziale svantaggio grazie ai gol di Ardau, Volpe e Breda. La gara di ritorno si disputerà mercoledì 18 alle 15.30 nel Centro Sportivo Monzello.

CAGLIARI-MONZA U16 3-1

CAGLIARI: Astaldi, Piseddu, Mellino, Volpe, Melis (69’ Lai), Cogoni, Grandu (75’ Simbula), Asproni (59’ Onda), Lonate, Ardau, Saba (69’ Breda). A disposizione: Bonifacio, Dore, Medda, Piras, Minnelli. All. Riccardo Testoni

MONZA: Bifulco, D’Alpaos, Capolungo, Contiero (53’ Nené), Bagnaschi (79’ Vismara), Ranieri, Mereghetti (41’ Berretta), De Crescenzo (41’ Lanzani), Zini (69’ Beretta), Lamorte, Scarabelli (53’ Mascheroni). A disposizione: Scarabelli, Negri, Brocchi, Zocco. All. Alessandro Lupi

ARBITRO: Federico Cosseddu di Nuoro (Basciu-Mastino)

AMMONIZIONI: Saba (C); Lanzani (M)

RETI: 8’ Ranieri (M), 24’ Ardau (C), 30’ Volpe (C), 74’ Breda (C)



Ottavi di finale Scudetto anche per l’Under 15, che proverà domani (martedì 17) a recuperare la sconfitta dell’andata contro il Torino: i granata si sono imposti per 4-2, non è bastata la doppietta di Malfitano. Il ritorno si giocherà ad Asseminello alle 14.30.

TORINO-CAGLIARI U15 4-2

TORINO: Anino, Fiore, Finizio, Casadei, Gallo, Ressia, Gai (60’ Tatarevic), Grandi, Conte (60’ Carreri), Spadoni (47’ Syll), Gatto. A disposizione: Proietti, Gai, Ferraris, Bosco, Foschiani, De Mori. All. Antonio La Rocca

CAGLIARI: Sanna, Lai, Picchedda, Pierangeli, Gonnella (44’ Bisogno), Pintus, Tronci, Tuveri, Malfitano, Smeraldi, Piga. A disposizione: De Stefano, Gurzeni, Tronci, Sanna, Nardulli, Usai, Angiolas. All. Gianmarco Giandon

ARBITRO: Simone Nuzzo di Seregno (Felis-Bono)

AMMONIZIONI: Finizio, Gallo (T)

RETI: 27’ e 65’ Malfitano (C); 33’ e 46’ Conte (T), 61’ Casadei (T), 69’ Tatarevic (T)