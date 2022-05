Academy in Tour, la finale

14 mag 2022

Tredici tappe per l’Isola, oltre duecento baby calciatori coinvolti: si è conclusa oggi ad Asseminello la manifestazione “Academy in Tour”, organizzata dalla Cagliari Football Academy con il supporto del main sponsor Energit.

La finale culmina un lungo lavoro iniziato lo scorso autunno dai tecnici dell’Academy, guidati del coordinatore generale Fabrizio Ruzzu. Si è partiti dalla creazione di una rappresentativa di ragazzi nati nel 2009 per ognuna delle cinque macro zone di competenza dei tecnici: area Nord, Ogliastra, Sud, Iglesiente e area Metropolitana.

Nell’arco delle varie tappe, svolte in tutta la Sardegna nei campi delle società affiliate, le formazioni si sono sfidate l’una contro l'altra fino alla creazione di un’unica squadra della Cagliari Football Academy, che oggi si è confrontata con i pari età classe 2009 del Cagliari e del Centro di Formazione rossoblù di Alghero.

Ospiti dell’evento i calciatori del Cagliari Giorgio Altare e Riccardo Ladinetti dell’Olbia. A fare gli onori di casa il Responsabile del settore giovanile Bernardo Mereu.

Al termine dell’evento le parole del coordinatore Fabrizio Ruzzu: “Oggi si chiude un lavoro di tanti mesi, svolto su tutto il territorio sardo. Avere una rappresentativa per ogni area dell’Isola ci ha permesso di monitorare centinaia di ragazzi, che hanno potuto confrontarsi tra di loro arricchendosi di valori che vanno anche oltre il campo di gioco. Parliamo di un percorso calcistico e tecnico, ma anche dalla forte valenza sociale: il divertimento dei ragazzi deve essere sempre al primo posto. Il cammino della Cagliari Academy prosegue il 29 maggio a Oristano per il Torneo Energit. Concludo ringraziando il responsabile Bernardo Mereu, il tecnico Andrea Castricato e tutti i coordinatori: il loro apporto è stato fondamentale per la riuscita del Tour”.