Il weekend del Settore giovanile

13 mag 2022

Il Settore giovanile rossoblù si prepara ad affrontare un weekend decisivo per le formazioni Primavera, Under 16 e Under 15: obiettivo secondo posto da una parte, gare di andata degli ottavi di finale scudetto dall’altra.

Kourfalidis e compagni giocheranno a Empoli: in caso di vittoria sui toscani e contemporanea sconfitta dell'Inter, la regular season si chiuderebbe con un prestigioso secondo posto, utile per saltare il primo turno dei playoff passando direttamente alle semifinali. Ai milanesi tuttavia basta solo un punto per assicurarsi la seconda piazza e l’Empoli è un avversario più che insidioso: saranno novanta minuti tutti da vivere.

L’Under 16 torna in campo sabato per l’andata degli ottavi di finale validi per l’assegnazione dello scudetto, dopo lo spareggio portato a casa contro lo Spezia: l’avversario dei ragazzi guidati da Riccardo Testoni sarà il Monza, ospite ad Asseminello. Il ritorno si giocherà mercoledì 18 alle 15.30 nel Centro Sportivo Monzello.

Ottavi di finale anche per l’Under 15, che contro il Torino avrà il vantaggio di disputare tra le mura amiche la gara di ritorno (martedì 17 alle 14.30): l’andata in Piemonte si giocherà sabato mattina.

Sempre di sabato, dalle 9.30 alle 13, andrà in scena ad Asseminello la quattordicesima e ultima tappa dell’Academy in Tour, manifestazione itinerante su tutto il territorio isolano organizzata dalla Cagliari Academy con il supporto dello sponsor Energit. L’evento conclusivo vedrà sfidarsi in un triangolare i ragazzi nati nel 2009 del Cagliari, del Centro di Formazione di Alghero e di una rappresentativa formata tramite il monitoraggio di oltre cento atleti provenienti dalle affiliate all’Academy rossoblù.



SABATO 14 MAGGIO

Under 16

Ottavi di finale, Cagliari-Monza

Centro Sportivo Asseminello, ore 15.30

Under 15

Ottavi di finale, Torino-Cagliari

Centro Sportivo CIT Turin, ore 11

DOMENICA 15 MAGGIO

Primavera 1 TIMVISION

34ª giornata, Empoli-Cagliari

Centro Sportivo Petroio di Vinci, ore 14

Diretta Gol su Sportitalia (canale 60 DTT, app e sito sportitalia.com)