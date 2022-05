Settore giovanile, i risultati del weekend

09 mag 2022

La vittoria all’ultimo minuto della Primavera sul Pescara è stata la gemma del weekend appena concluso per il settore giovanile rossoblù. Cade tra le mura amiche l’Under 14 pro.

La Primavera ottiene un 4-3 al cardiopalma contro il Pescara e sale a quota 58 punti. I rossoblù affronteranno mercoledì 11 la Juventus all’Unipol Domus (clicca qui per tutte le info sui biglietti) per recuperare la 31ª giornata: sarà fondamentale la sfida odierna dell’Inter (a +4) con il Milan per continuare a sperare nel secondo posto.





L’Under 14 pro chiude il girone con una sconfitta casalinga per 4-2 contro il Mantova, di Guttuso e Piro le reti del Cagliari: i ragazzi guidati da Francesco Atzeni sono stati protagonisti della prima storica stagione di una formazione Under 14 rossoblù fuori dai confini dell’isola. Salutano il campionato con 14 punti in classifica.

CAGLIARI-MANTOVA U14 2-4

CAGLIARI: Are, Congiu (71’ Sanfilippo), Zoccolo, Guttuso, Simongini, Congiu (36’ Murru), Puttolu (50’ Melis), Palazzo (44’ Zedda), Costa (71’ Boi), Piro (71’ Manconi), Mascia (44’ Massoni). A disposizione: Xaxa, Schirru. All. Francesco Atzeni

MANTOVA: Girardi (36’ Castaldo), Procura (68’ Cremonesi), Fuscaldo (36’ Pedersoli), Ghirardi (68’ Bellotti), Telotti, Losole, Giordani, Bassani (36’ Andreani), Russo (68’ Scaglione), Marchetti, Sandomenico. A disposizione: Filippini, Toma. All. Claudio Cuffa

ARBITRO: Lorenzo Casu di Oristano

AMMONIZIONI: Girardi, Fuscaldo, Andreani (M)

RETI: 5’ Guttuso (C), 23’ Russo (M), 43’ Marchetti (M), 48’ Telotti (M), 49’ Russo (M), 64’ Piro (C)





Ha giocato anche l'Under 13 pro nella fase interregionale del campionato: dopo la vittoria casalinga di sabato 7 con lo Spezia (3-1), è arrivata la sconfitta esterna per 3-2 contro il Monza nella giornata odierna. In programma domani una nuova sfida in trasferta contro il Milan.

Arriva una vittoria di qualità per le ragazze impegnate nel campionato di Serie C di Calcio a 5: 6-3 sull’Arcidano grazie alle reti di Cappai, Lilliu, Doro, Claudia Casti e doppietta di Simona Casti.