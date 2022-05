Il weekend del Settore giovanile

06 mag 2022

È tempo di rush finale per la Primavera, che già qualificata ai playoff proverà nelle tre giornate mancanti a ottenere il miglior piazzamento possibile in classifica. Ultimo appuntamento del campionato, invece, per l’Under 14 pro.

Kourfalidis e compagni ospiteranno sabato 7 maggio il Pescara nel Campo 1 di Asseminello: i rossoblù si trovano in quarta posizione a -3 dall’Atalanta e a +2 dalla Juventus; il Pescara è il fanalino di coda della classifica con 18 punti. Vietato però sottovalutare gli abruzzesi, che all’andata si dimostrarono squadra solida e ben organizzata.

L’Under 14 pro allenata da Francesco Atzeni chiuderà il proprio cammino nel girone contro il Mantova tra le mura amiche. Si tratta del recupero della 9ª giornata.

Giorni importanti anche per l’Under 13 pro, che accede alla fase interregionale del campionato: sabato 7 alle 11 i rossoblù giocheranno contro lo Spezia nel Centro Sportivo di Uta. A inizio settimana affronteranno invece un doppio appuntamento in Lombardia: lunedì 9 contro il Monza, martedì 10 contro il Milan.



SABATO 7 MAGGIO

Primavera 1 TIMVISION

33ª giornata, Cagliari-Pescara

Centro Sportivo Asseminello, ore 13

Diretta su Sportitalia (canale 61 DTT, app e sito sportitalia.com)

DOMENICA 8 MAGGIO

Under 14 pro - Girone B

9ª giornata, Cagliari-Mantova

Centro Sportivo Asseminello, ore 17