Con lo Spezia è 2-2, Under 16 agli ottavi

03 mag 2022

Missione compiuta: l’Under 16 ha la meglio nello spareggio con lo Spezia e si guadagna l’accesso alle fasi finali del campionato valide per l’assegnazione dello scudetto. 2-2 il risultato finale contro i liguri: un pareggio che premia i rossoblù meglio piazzati in classifica al termine della regular season e li proietta agli ottavi di finale.

IL RACCONTO DEL MATCH

Mister Testoni schiera i suoi con un 4-3-1-2 che vede la linea difensiva composta da Piseddu, Cogoni, Volpe e Mellino a protezione di Astaldi tra i pali. A centrocampo Conti agisce da vertice basso, Grandu e Asproni gli interni. I compiti di rifinitura sono affidati al numero 10 Ardau, davanti spazio alla coppia Konate-Saba.

Dopo poco più di un minuto il Cagliari è già avanti: cross dalla sinistra di Konate e colpo di testa in tuffo di Saba per l’1-0. Un antipasto di quella che sarà una prima frazione a totale marca rossoblù. L’occasione per raddoppiare passa subito dai piedi di Asproni all’8’: alto il suo tentativo di pallonetto. A seguire Saba cerca il gol in rovesciata. La difesa spezzina resiste agli attacchi e il primo tempo si chiude sull’1-0.

A inizio ripresa si concretizza il meritato raddoppio: un tiro sporco di Grandu dal limite trova Ardau in area, lesto a controllare e servire Konate, che a tu per tu con il portiere apre il piattone e segna il 2-0 al 48’. Il doppio svantaggio scatena la reazione dello Spezia, che al 66’ accorcia le distanze con un rigore trasformato da Fontanarosa. Al 77’ Simbula, neo-entrato, brucia la retroguardia ospite e si invola da solo verso la porta: l’occasione di chiudere definitivamente l’incontro si spegne sul palo.

Con grande tenacia lo Spezia pareggia allo scadere grazie a una girata di De Simone da distanza ravvicinata. Il 2-2 non basta ai liguri, ma le chance più importanti nel recupero sono tutte per i rossoblù: quella più clamorosa nasce da una straordinaria cavalcata di Grandu conclusa con un assist per Konate, murato all'ultimo dagli avversari. Il triplice fischio dell’arbitro sancisce il passaggio del turno del Cagliari.



LE PAROLE DI TESTONI

Non può che essere soddisfatto il tecnico Riccardo Testoni, festeggiato dai suoi ragazzi con grande affetto al termine del match: “Il percorso di questo gruppo dalla preparazione di agosto a oggi è stato davvero importante. I progressi individuali si sono visti nel collettivo e i risultati sono stati una naturale conseguenza delle prestazioni. Stiamo maturando giorno dopo giorno, alcuni aspetti come la cattiveria sotto porta vanno ancora perfezionati, ma ho la fortuna di allenare ragazzi straordinari e di avere uno staff che mi supporta e mi aiuta in tutto”.

Gli ottavi di finale vedranno i rossoblù impegnati tra andata e ritorno: “Aspettiamo di conoscere il nostro prossimo avversario, per i ragazzi si tratta della prima esperienza nelle fasi finali di un campionato. Testa libera e pensiamo a divertirci, ci aspettano due gare stimolanti”.



IL TABELLINO

CAGLIARI-SPEZIA U16 2-2

CAGLIARI: Astaldi, Piseddu, Mellino, Volpe, Conti, Cogoni, Grandu, Asproni, Konate, Ardau, Saba (72' Simbula). A disposizione: Bonifacio, Piras, Medda, Dore, Onda, Melis, Secci, Minnelli. All. Riccardo Testoni

SPEZIA: Mascardi, De Simone, Monteverde (29’ Bernabè), Foce, Martera, Piazza (61’ Cecchinelli), Salvetti, Vannucci (84’ Di Martin), Fontanarosa, Tognoni, Garibotto (61’ De Lucia). A disposizione: Plaia, Spella, Sousa dos Santos Bertoncini, Attuoni, Cecchinelli. All. Leonardo Ventura

ARBITRO: Giampaolo Scifo di Nuoro (Pili-Olla)

AMMONIZIONI: Piseddu, Volpe, Gogoni (C); Martera, Salvetti (S)

RETI: 1’ Saba (C), 48’ Konate (C), 66’ Fontanarosa (S), 80’ De Simone (S)



