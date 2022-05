Settore giovanile, i risultati del weekend

02 mag 2022

La Primavera festeggia la qualificazione alle fasi finali del campionato nonostante la sconfitta con la Roma, mentre l’Under 17 chiude con una vittoria di prestigio il girone battendo l’Atalanta in trasferta: questi i verdetti del weekend appena concluso per le giovanili rossoblù. Domani (ore 11) l’Under 16 giocherà contro lo Spezia con l’obiettivo di guadagnarsi gli ottavi di finale.



I ragazzi di Agostini, grazie alla sconfitta della Fiorentina, ottengono la matematica certezza dei playoff già prima di scendere in campo a Trigoria. Con i giallorossi va in scena una partita bella e combattuta (qui gli highlights), che i padroni di casa si aggiudicano per 2-1 recuperando l’iniziale svantaggio a firma Desogus. Ai rossoblù restano tre giornate – con Pescara, Juventus ed Empoli – per provare a ottenere il miglior piazzamento possibile.



La stagione dell’Under 17 si chiude con un successo in trasferta: i ragazzi guidati da Daniele Zini battono l’Atalanta a Zingonia con un gol di Kosiqi all’83’ e salutano un campionato che li ha visti crescere mese dopo mese, disputando un ottimo girone di ritorno.

ATALANTA-CAGLIARI U17 0-1

ATALANTA: Pardel, Palestra (85’ Chiggiato), Tavanti (85’ Meloni), Ramaj (53’ Tornaghi), Ghezzi, Mendicino (68’ Comi), Fiogbe (85’ Jonsonn), Coati, Ferraroli (53’ Orlando), Manzoni (68’ Mingolla), Vavassori. A disposizione: Bianchi, Parilla. All. Marco Fioretto

CAGLIARI: D’Abrosca (46’ Iliev), Tocco (85’ Serra A.), Matza (85’ Tamponi), Mameli (92’ Serra C.), Pintus, Accossu, Deriu, Galante (74’ Collu), Kosiqi, Mura (46’ Idrissi), Mauro. A disposizione: Ragucci, Piras. All. Daniele Zini

ARBITRO: Jose Maria Akash di Caltanisetta (Savarino-Belotti)

AMMONIZIONI: Tavanti, Meloni (A); Accossu, Deriu, Iliev, Serra C. (C)

RETI: 83’ Kosiqi



Soddisfazione anche per il Settore femminile, che si gode la vittoria nel campionato di Serie C di calcio a 5 contro il Città di Selargius: 7-1 il risultato finale in favore delle rossoblù.