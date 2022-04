Il weekend del Settore giovanile

29 apr 2022

+ -

Saranno tre le squadre del Settore giovanile rossoblù impegnate in un weekend particolarmente importante: la Primavera è in piena lotta playoff, mentre l’Under 16 si gioca l’accesso alle fasi finali del campionato; l’Under 17 proverà a chiudere con un bel risultato il proprio cammino nel girone.

Trasferta a casa della Roma capolista per i ragazzi di Agostini: l’obiettivo è quello di avvicinarsi sempre di più alla matematica certezza dei playoff, provando a ottenere il miglior piazzamento possibile. 7 i punti che dividono le due squadre, 12 quelli ancora in palio per i rossoblù che devono anche recuperare (mercoledì 11 maggio) la partita con la Juventus.

L’Under 17 non ha particolari ambizioni di classifica se non quelle di concludere al meglio la stagione: la formazione allenata da Daniele Zini affronterà l’Atalanta al Centro Sportivo “Bortolotti” di Zingonia.

Sfida da dentro o fuori, invece, per l’Under 16: i ragazzi guidati da Riccardo Testoni ospiteranno lo Spezia ad Asseminello martedì 3 maggio, per guadagnarsi l’accesso agli ottavi di finale in gara secca. I rossoblù hanno chiuso il girone da terzi, i liguri in sesta posizione.

Partita in programma sabato 30 aprile alle 16.30 per le ragazze impegnate nella Serie C Femminile di Calcio a 5: l’avversario è il Città di Selargius.



SABATO 30 APRILE

Under 17 - Girone B

26ª giornata, Atalanta-Cagliari

Centro Sportivo “Bortolotti” di Zingonia (BG), ore 15

DOMENICA 1 MAGGIO

Primavera 1 TIMVISION

32ª giornata, Roma-Cagliari

Campo “Agostino Di Bartolomei” di Trigoria (Roma), ore 10.45

Diretta su Sportitalia (canale 60 DTT, app e sito sportitalia.com)

MARTEDÌ 3 MAGGIO

Under 16

Playoff, Cagliari-Spezia

Centro Sportivo Asseminello, ore 11