Settore giovanile, i risultati del weekend

26 apr 2022

Due sconfitte che non fanno male per Under 16 e Under 15; un nono posto per il gruppo Under 14 al “Città di Cairo Montenotte”: questo il bilancio del Settore giovanile rossoblù nel weekend appena concluso.





L’Under 16 è scesa in campo contro il Monza avendo già la matematica certezza del terzo posto: la gara è finita 5-3 in favore dei brianzoli, con gol di Melis, Volpe e Konate per i rossoblù. I ragazzi allenati da Riccardo Testoni accedono dunque ai playoff con l’obiettivo di qualificarsi agli ottavi di finale, l’avversario sarà lo Spezia: si giocherà ad Asseminello, ancora da ufficializzare data e orario.

MONZA-CAGLIARI U16 5-3

MONZA: Bifulco, D’Alpaos, Capolupo (67’ Vismara), Contiero, Bagnaschi (76’ Zocco), Ranieri, Mereghetti, De Crescenzo (76’ Gattuso), Mascheroni (67’ Lanzani), Lamorte, Scarabelli (41’ Nené). A disposizione: Negri, Anzuoni, Berretta, Di Conza. All. Alessandro Lupi

CAGLIARI: Bonifacio (41’ Astaldi), Piseddu, Mellino, Minnelli (41’ Volpe), Melis (76’ Piras), Cogoni, Grandu, Asproni (59’ Onda), Konate, Ardau, Simbula (41’ Saba, 76’ Dore). A disposizione: Conti. All. Riccardo Testoni

ARBITRO: Michele Pasculli di Como (Sciuto-Yann)

RETI: 16’ Mascheroni (M), 25’ Melis (C), 26’ Mascheroni (M), 47’ Lamorte (M), 48’ Volpe (C), 56’ Lamorte (M), 58’ Konate (C), 61’ Nené (M)





L’Under 15 chiude il girone al secondo posto e accede direttamente agli ottavi di finale, in attesa di conoscere l’avversario che si saprà solo dopo le sfide del weekend tra le squadre qualificate ai playoff. L’ultima gara della regular season va al Monza per 2-1, non basta il gol di Saddi al 58’ che aveva accorciato le distanze.

MONZA-CAGLIARI U15 2-1

MONZA: Vailati, Bellia, Attinasi (49’ Colombo), Monguzzi, Cardellini, Cogliati, Rossini, Bonaiuto, Carta (63’ Sirtori), Principe, Mout (57’ Santoro). A disposizione: Caviglia, Mele, Ivan, Zermo, Piloni, Zissis. All. Vito Lasandra

CAGLIARI: Sanna G., Lai, Picchedda, Pampaglini (52’ Usai), Gonnella (52’ Pierangeli), Tronci, Tuveri (45’ Piga, 69’ Ornano), Tronci, Saddi, Malfitano, Melis. A disposizione: Xaxa, Gurzeni, Pintus, Sanna F. All. Gian Marco Giandon

ARBITRO: Evangelista di Treviglio (Kassabi-Saronno)

AMMONIZIONI: Attinasi, Cogliati, Mout (M); Pierangeli, Piga (C)

ESPULSIONI: 60’ Bonaiuto (M)

RETI: 34’ e 48’ Mout (M); 58’ Saddi (C)





Nono posto nel Torneo internazionale “Città di Cairo Montenotte” per il gruppo dei ragazzi nati nel 2008 allenato da Francesco Atzeni. I rossoblù, dopo essersi qualificati come secondi nel girone, sono stati sconfitti ai calci di rigore dal Malmö agli ottavi. Nelle gare per decretare i classificati dal 9° al 12° posto hanno sconfitto SSD Camaro 1969 ai quarti e Stella Rossa Belgrado in semifinale, vincendo poi la “finalina” con il Torino.

Perdono 2-0 contro il Monastir Kosmoto le ragazze rossoblù impegnate nella Serie C di Calcio a 5.