Il weekend del Settore giovanile

22 apr 2022

Il Settore giovanile rossoblù entra nel momento più caldo della stagione: Under 16 e Under 15 disputeranno nel weekend l’ultima gara dei rispettivi gironi, entrambe già matematicamente qualificate alla seconda fase del campionato. Impegnati nel Torneo internazionale “Città di Cairo Montenotte” i ragazzi dell’Under 14.

L’Under 16 allenata da Riccardo Testoni, certa di chiudere in terza posizione, sfiderà il Monza in trasferta. I rossoblù non hanno mai perso nel 2022 e contro i brianzoli proveranno ad allungare la striscia positiva, in attesa di conoscere il programma dei playoff.

Stessa avversaria per l’Under 15, già qualificata agli ottavi di finale, ma ancora in ballo proprio con il Monza per chiudere il girone da capolista: i ragazzi guidati da Gian Marco Giandon sono in vetta a +3 sui biancorossi e si trovano in vantaggio anche negli scontri diretti, avendo vinto la gara dell’andata per 1-0.

Inizia oggi e terminerà lunedì 25 aprile il “Città di Cairo Montenotte”, torneo che vede i 2008 rossoblù inseriti nel girone D con i pari età di Parma, Team Mendrisiotto e Golfo Paradiso.

Domenica 24 alle 16 saranno di scena anche le ragazze della Serie C di Calcio a 5, contro il Monastir Kosmoto nei campi dei Salesiani di Selargius.





DOMENICA 24 APRILE

Under 16 - Girone A

18ª giornata, Monza-Cagliari

Centro Sportivo Monzello, ore 15.30

Under 15 - Girone A

18ª giornata, Monza-Cagliari

Centro Sportivo Monzello, ore 11