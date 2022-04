U14, concluso il “Sardegna Talent Trophy”

20 apr 2022

Si conclude con un sesto posto l’avventura dell'U14 rossoblù al "Sardegna Talent Trophy", manifestazione internazionale di primo piano organizzata in Gallura dal 16 al 18 aprile.

Il Cagliari ha chiuso il torneo nelle posizioni nobili dopo aver vinto il girone G davanti a Lyngby Boldklib, U.S. Aldini e Monterosi F.C. Nei quarti di finale i ragazzi allenati da Francesco Atzeni sono stati sconfitti di misura dal Borussia Dortmund, ma hanno poi avuto la meglio per 3-0 sull’Anderlecht guadagnandosi la finale per il 5°/6° posto contro l’Inter a La Maddalena, vinta dai nerazzurri per 1-0.

In totale erano 32 le formazioni al via, di cui 11 professionistiche: oltre al Cagliari c'erano Milan, Hammarby, Liverpool, Inter, Colonia, Benfica, Roma, Anderlecht, Lyngby Boldklub, Borussia Dortmund. Ad alzare il trofeo è stato il Benifca, battendo 1-0 la Roma in finale.

Le attività che coinvolgono i classe 2008 continueranno nel weekend dal 22 al 25 aprile con la 25ª edizione del Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte, che vedrà i rossoblù confrontarsi nel girone D con Parma, Team Mendrisiotto e Golfo Paradiso. Anche in questo caso saranno 32 le squadre partecipanti, tra cui: Juventus, Napoli, Fiorentina, Sampdoria, Torino, Genoa, Atalanta, Hellas Verona, Stella Rossa Belgrado, Malmӧ, Alessandria e Frosinone.