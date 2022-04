Settore giovanile, i risultati del weekend

11 apr 2022

Sono in totale quattro le vittorie conseguite dalle formazioni del Settore giovanile rossoblù impegnate nel weekend appena concluso: gioiscono Primavera, Under 16, Under 15 e Under 14 pro. Cade tra le mura amiche l’Under 17.

La Primavera ha ottenuto una preziosa vittoria contro il Milan in trasferta (qui gli highlights), consolidando il terzo posto in classifica a solo una distanza dall’Inter in seconda piazza. 4-2 il risultato ai danni dei rossoneri, maturato grazie alla doppietta di Luvumbo e le reti di Desogus e Vinciguerra. I ragazzi di Agostini torneranno in campo già nel turno infrasettimanale di domani, martedì 12, in casa contro il Torino alle ore 13.



Niente da fare per l’Under 17 contro il Como, non basta il gol di Kosiqi nella prima frazione che aveva accorciato le distanze: 3-1 il risultato finale in favore dei lariani. I giovani rossoblù chiuderanno la loro stagione dopo Pasqua a Bergamo contro l’Atalanta.

CAGLIARI-COMO U17 1-3

CAGLIARI: D’Abrosca, Arba (48’ Idrissi), Matza (62’ Tocco), Ragucci (55’ Serra C.), Pintus, Coriano (55’ Collu), Deriu (55’ Piras), Mameli (48’ Galante), Kosiqi, Serra A., Mauro (48’ Mura). A disposizione: Iliev, Tamponi. All. Daniele Zini

COMO: Piombino, Baldaro (86’ Cannizzaro), Bossi, Resteslli, Vigano, Grandi, Angelini (59’ La Monaca), Pecis, Lipari (86’ Lanzarotti), Chinetti, Settimo (80’ Boccardo). A disposizione: Frigerio, Marmo, Verga, Brescia. All. Massimo Cicconi

ARBITRO: Salvatore Marongiu di Sassari (Gold-Solinas)

AMMONIZIONI: Baldaro (CO)

RETI: 22’, 24’ e 49’ Chinetti (CO), 38’ Kosiqi (CA)



Un’altra vittoria convincente per l’Under 16, che battendo 3-0 la Cremonese ad Asseminello ha ottenuto la matematica certezza del terzo posto quando manca un solo match al termine dei gironi eliminatori: i ragazzi guidati da Riccardo Testoni, vittoriosi 7 volte su 8 partite in questo 2022, si sono guadagnati l’accesso ai playoff che permetteranno di potersi qualificare alle fasi finali del campionato. A dare la vittoria al Cagliari una doppietta di Konate e la rete conclusiva di Ardau.

CAGLIARI-CREMONESE U16 3-0

CAGLIARI: Astaldi, Piseddu (77’ Medda) Mellino, Minnelli, Conti, Cogoni, Grandu (69’ Melis), Onda (54’ Asproni), Konate (77’ Arru), Ardau (77’ Dore), Saba (77’ Simbula). A disposizione: Bonifacio, Secci, Piras. All. Riccardo Testoni

CREMONESE: Galbiati, Gavazzeni (57’ Kwetshu) Sardella (69’ Aanicai), Lottici (69’ Chiapperini), Noseda, Premoli (41’ Martin), Gashi, Cantaboni, Censi (69’ Valorsi), Della Rovere, Faye (57’ Cherif). A disposizione: Arrigo, Opris, Corbari. All. Morlacchi

ARBITRO: Nicola Mele di Sassari (Olla-Crobu)

AMMONIZIONI: Piseddu, Minnelli (CA); Premoli, Kwetshu (CR)

RETI: 60’ e 68’ Konate, 73’ Ardau



La matematica ha parlato anche in casa Under 15: la formazione allenata da Gian Marco Giandon, vittoriosa per 2-1 sulla Cremonese con gol di Malfitano e Saddi, terminerà i gironi eliminatori al primo o al secondo posto in classifica. Un risultato che permette di accedere direttamente agli ottavi di finale in attesa degli avversari che si qualificheranno dai playoff. A decidere se il Cagliari chiuderà il girone da capolista sarà l’ultima partita contro il Monza, un vero e proprio scontro diretto con i brianzoli che inseguono in seconda posizione a -3 dai rossoblù.

CAGLIARI-CREMONESE U15 2-1

CAGLIARI: De Stefano, Lai, Picchedda, Pierangeli, Tronci, Pintus, Piga, Malfitano (54’ Gonnella), Saddi, Smeraldi, Bisogno (51’ Usai). A disposizione: Sanna, Gurzeni, Tronci, Pampaglini, Tuveri, Argiolas, Melis. All. Gian Marco Giandon

CREMONESE: Aubsiran, Bettinzoli, Raccagni, Locati, Paganotti, Papetti, Telò (52’ Malcisi), Marino, Parmigini, Brena (66’ Fongaro), Achiange (52’ Michieletto). A disposizione: Palmieri, Bergamaschi, Salera, Vigilati, Saccani, Xerra. All. Temelin

ARBITRO: Claudio Pili di Cagliari (Pili-Olla)

AMMONIZIONI: Smeraldi (CA), Locati (CR)

RETI: 13’ Marino (CR), 28’ Malfitano (CA), 57’ Saddi (CA)



L’Under 14 pro si regala una grande soddisfazione concludendo la serie di trasferte stagionali con un successo per 3-1 in rimonta sulla Pergolettese. Al vantaggio flash dei padroni di casa hanno risposto Massoni, Guttuso e Manconi. I ragazzi allenati da Francesco Atzeni saluteranno la stagione in casa contro il Mantova.

PERGOLETTESE-CAGLIARI 1-3

PERGOLETTESE: Gatti (52’ Ginelli), Vermi (46’ Kajno), Montemazzani, Benti, Vanazzi, Cecchi, Caca (45’ Conti), Luraghi (61’ Volpi), Gorno (52’ Rebussi), El Quazzani (64’ Lombardo), Biasia (36’ Kakusi). A disposizione: Cerioli, Rustioni. All. Luca Vaccari

CAGLIARI: Filigheddu, Congiu R. (70’ Sanfilippo), Schirru (70’ Zaccolo), Simongini, Guttuso, Congiu F. (40’ Mascia, 64’ Boi), Puttolu, Zedda (59’ Bellanza), Costa (70’ Palazzo), Piro, Massoni (54’ Manconi). A disposizione: Xaxa. All. Francesco Atzeni

ARBITRO: Thomas Bozzetti di Crema

AMMONIZIONI: Manconi (C)

RETI: 1’ Vermi (P), 35’ Massoni (C), 61’ Guttuso (C), 74’ Manconi (C)



Sono arrivate due sconfitte per il Settore femminile rossoblù: le Under 15 hanno perso contro la Torres, mentre le ragazze impegnate nel campionato di Serie C di Calcio a 5 si sono arrese allo Shardana Futsal.