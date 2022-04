Il weekend del Settore giovanile

08 apr 2022

Un nuovo weekend denso di sfide è in arrivo per il Settore giovanile rossoblù: la prima fase dei campionati Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14 pro si avvia verso la conclusione. Ancora pienamente nel vivo invece la regular season della Primavera, impegnata in trasferta contro il Milan.

I ragazzi di Agostini cercano il riscatto dopo la sconfitta casalinga subita per mano dell’Atalanta. Si vola in casa dei rossoneri decimi in classifica e distanti 9 punti, battuti all’andata per 2-1.

L’Under 17 si appresta ad affrontare l’ultima gara casalinga del girone contro il Como: i rossoblù guidati da Daniele Zini chiuderanno poi a Bergamo la loro stagione.

Penultima gara dei giorni eliminatori ed ultimo impegno casalingo anche per Under 16 e Under 15, che ospitano la Cremonese ad Asseminello: questa e la trasferta conclusiva di Monza saranno decisive per conoscere quale sarà il cammino di entrambe le formazioni nella seconda fase del campionato.

L’Under 14 pro recupererà l’8ª giornata di campionato contro la Pergolettese in Lombardia: ai ragazzi allenati da Francesco Atzeni mancherà successivamente solo il match casalingo contro il Mantova.

Gara secca nel campionato Under 15 Femminile, valida per la qualificazione alle fasi nazionali: Cagliari e Torres si sfidano sabato nel Centro Sportivo Sa Rodia di Oristano. Anche le ragazze della Serie C di Calcio a 5 saranno di scena a Oristano, domenica 10 contro la capolista Shardana Football.





SABATO 9 APRILE

Primavera 1 TIMVISION

27ª giornata, Milan-Cagliari

Centro Sportivo Vismara (Milano), ore 12.30

Diretta su Sportitalia (canale 60 DTT, app e sito sportitalia.com)

Under 15 Femminile

Cagliari-Torres

Centro Sportivo Sa Rodia di Oristano, ore 17.30

DOMENICA 10 APRILE

Under 17 - Girone B

25ª giornata, Cagliari-Como

Campo Comunale di Elmas, ore 14

Under 16 - Girone A

17ª giornata, Cagliari-Cremonese

Centro Sportivo Asseminello, ore 15.30

Under 15 - Girone A

17ª giornata, Cagliari-Cremonese

Centro Sportivo Asseminello, ore 11.30

Under 14 pro - Girone B

8ª giornata, Pergolettese-Cagliari

Campo Foschi di Madignano (Cremona), ore 15.30