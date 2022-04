Settore Giovanile, i risultati del weekend

04 apr 2022

Dopo la sconfitta di sabato della Primavera, in campo domenica le altre formazioni rossoblù che militano nei tornei nazionali. Il bilancio parla di una vittoria per l’Under 15 a La Spezia; sempre in Liguria ha colto un prezioso pareggio l’Under 16. Sconfitta per l'Under 17 in trasferta contro il Milan.

I ragazzi di Agostini cadono tra le mura amiche dopo una sfida dalle mille emozioni, vinta dall'Atalanta per 4-3. La sconfitta della Roma e il pareggio della Fiorentina permettono ai rossoblù di mantenere la seconda posizione in classifica rimanendo a -7 dai giallorossi. Appuntamento a sabato 9 per la trasferta contro il Milan.



L'Under 17 si arrende ai coetanei rossoneri, che volano verso la matematica certezza del primo posto. Di Kosiqi il gol che era valso l'iniziale vantaggio.

MILAN-CAGLIARI U17 6-1

MILAN: Torriani, Casali (78’ Fontana), Bartesaghi (78’ Ceccotti), Malaspina (63’ Tavernano), Ferroni, Paloschi, Rossi (67’ Sala), Zeroli, Longhi (67’ Cappiello), Perruci (78’ Baricchio), Nahrudnyy (63’ Benedetti). A disposizione: Lionetti, Cappiello. Allenatore: Cristian Lantignotti.

CAGLIARI: Iliev, Arba, Martino (46’ Matza), C. Serra (46’ Mauro), Pintus, Accossu, Deriu (67’ Collu), Mameli (67’ Ragucci), Kosiqi (67’ Galante), Serra (80’ Mura), Vinciguerra (80’ Piras). A disposizione: D’Abrosca. Allenatore: Daniele Zini.

ARBITRO: Bassoli di Monza (Baracchi-Benedetti)

RETI: 14’ Kosiqi (C), 22’ Perruci (M), 24’ aut. Arba (M), 38’ Longhi (M), 59’ Ferroni (M), 65’ Longhi (M), 90’ Mauro (M).



L'Under 16 conquista un punto prezioso in casa dello Spezia, rimontando temporaneamente l'1-0 spezzino con Grandu e Saba. Il gol di Tognoni al 56' ha fissato il risultato sul 2-2. Terzi in classifica, per i ragazzi guidati da Riccardo Testoni sono in arrivo le ultime due gare del girone con Cremonese e Monza.

SPEZIA-CAGLIARI U16 2-2

SPEZIA: Mascardi, De Simone (48’ Souza), Piras, Spella, Salvetti, Piazza, Cecchinelli (48’ Bernabè), Vannucci, Fontanarosa (68’ Di Martino), Tognoni, Garibotto. A disposizione: Mosti, Dumani, Zarrouki, Bertoncini, Ferrari, Centi. Allenatore: Leonardo Ventura.

CAGLIARI: Bonifacio, Piseddu, Mellino, Volpe, Conti, Cogoni, Grandu, Asproni (68’ Melis), Konate, Ardau (79’ Simbula), Saba (72’ Minelli). A disposizione: Astaldi, Onda, Medda, Dore. Allenatore: Riccardo Testoni.

ARBITRO: Albanese di Chiavari (Gardella-De Longis)

RETI: 1’ Vannucci (S), 23’ Grandu (C), 27’ Saba (C), 56’ Tognoni (S).



L'Under 15 vince a La Spezia grazie a un gol di Nardulli nella ripresa. La classifica vede la formazione allenata da Gian Marco Giandon stabile in prima posizione a +3 sul Monza secondo: proprio i lombardi saranno l'avversario dell'ultima giornata del girone, mentre il prossimo appuntamento è fissato per domenica 10 contro la Cremonese ad Asseminello.

SPEZIA-CAGLIARI U15 0-1

SPEZIA: Benassi, Nicolai (41’ Paita), Banti, Venturini, Martinelli, Fantinati, Viola, Lorenzelli, Vicari (41’ Bordoni), Felici, Baldetti (53’ Venturi). A disposizione: Tortorella, Busiello, Franchetti, Serpe, Marchini, Agrò. Allenatore: Giuseppe Martino

CAGLIARI: Sanna, Lai, Picchedda, Pierangeli, Tronci, Pintus, Piga, Malfitano (65’ Gonnella), Sadi, Smeraldi (63’ Nardulli), Bisogno (55’ Usai). A disposizione: De Stefano, Gurzeni, Tronci, Sanna, Tuveri. Allenatore: Gian Marco Giandon.

ARBITRO: Ugolini (Barbieri-Esposito)

RETE: 67’ Nardulli



Vince 2-1 l'Under 14 regionale di stanza ad Alghero contro il San Paolo Sassari. Registra invece due sconfitte il settore Femminile, con le Under 17 battute dal Su Planu e le ragazze impegnate nel campionato di Serie C di Calcio a 5 dal Sinnai.