Il weekend del Settore giovanile

01 apr 2022

Tornano in campo le formazioni del Settore giovanile rossoblù impegnate in campionati nazionali: tra sabato e domenica sarà la volta delle squadre Primavera, U17, U16, U15, mentre l’U14 Pro ha recuperato in settimana la 10ª giornata di campionato, perdendo in casa della capolista Feralpisalò.

La Primavera attende l’Atalanta ad Asseminello sabato mattina, con l’obiettivo di consolidare il secondo posto e sperando allo stesso tempo in un passo falso della Roma. I bergamaschi, che inseguono a 6 punti di distanza, hanno vinto la sfida dell’andata ed eliminato i rossoblù dalla Primavera TIMVISION Cup.

L’Under 17, reduce dalla convincente vittoria casalinga contro l’Udinese, fa visita alla prima della classe Milan domenica 3 aprile. Per i ragazzi allenati da Daniele Zini si tratta della penultima trasferta stagionale.

Under 16 e Under 15 si preparano alla volata che decreterà le qualificazioni alle fasi finali del campionato: entrambe le squadre giocheranno a La Spezia quando mancano tre giornate al termine dei gironi. I rossoblù guidati da Riccardo Testoni sono terzi con 30 punti, la formazione allenata da Gian Marco Giandon guida la classifica a +1 sul Torino secondo.

Prosegue il cammino dell’Under 17 femminile, impegnata sabato 2 aprile alle 16 contro il Su Planu nel campo Is Marginis di Capoterra. Domenica di gioco anche per l’Under 14 regionale contro il San Paolo Sassari alle 9 nel “Pino Cuccureddu” di Alghero.

SABATO 2 APRILE

Primavera 1 TIMVISION

26ª giornata, Cagliari-Atalanta

Centro Sportivo Asseminello, ore 10.30

Diretta su Sportitalia (canale 61 DTT, app e sito sportitalia.com)

Under 17 Femminile

2ª giornata, Cagliari-Su Planu

Campo Is Marginis (Capoterra), ore 16

DOMENICA 3 APRILE

Under 17 - Girone B

24ª giornata, Milan-Cagliari

Centro Sportivo Vismara (Milano), ore 15.30

Under 16 - Girone A

16ª giornata, Spezia-Cagliari

Centro Sportivo Ferdeghini (La Spezia), ore 11

Under 15 - Girone A

16ª giornata, Spezia-Cagliari

Centro Sportivo Ferdeghini (La Spezia), ore 13