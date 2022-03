Settore giovanile, i risultati del weekend

27 mar 2022

Un weekend a ranghi ridotti quello vissuto dal Settore giovanile rossoblù, che nei campionati nazionali ha visto scendere in campo solo l'Under 17. Giovedì 24 ha giocato l’Under 14 regionale battendo il Ghilarza per 9-0.



La formazione guidata da Daniele Zini trova il successo contro l’Udinese quando mancano tre giornate al termine del campionato. Il 4-1 maturato grazie a una doppietta di Vinciguerra nel primo tempo e i gol di Kosiqi e Mauro nella ripresa permette ai rossoblù di allungare ulteriormente sui friulani ultimi in classifica, mettendo nel mirino Venezia e Como. Proprio la sfida con i lariani sarà l’ultima in casa, mentre il prossimo appuntamento è fissato per domenica 3 aprile contro la capolista Milan in trasferta.

CAGLIARI-UDINESE U17

CAGLIARI: Astaldi, Arba, Coriano (69’ Matza), Serra C. (69’ Galante) Pintus, Accossu, Deriu (59’ Mauro), Mameli, Kosiqi, Serra A. (72’ Tamponi), Vinciguerra. A disposizione: D’Abrosca, Tocco, Collu, Mura, Piras. All. Daniele Zini

UDINESE: Mosca, Borda, Venuti, Han (61’ Amasio), Nwachukw (46’ Capuana), Nuredini, De Bernardi (61’ Medeot), De Crescenzo, Ventura (13’ Bressan), Di Lazzaro, Russo. A disposizione: Vallon, Polvar, Lavanga. All. Massimo Mian

ARBITRO: Stefano Melis di Cagliari (Pili-Siddi)

AMMONIZIONI: Vinciguerra (C)

RETI: 21’ e 27’ Vinciguerra, 65’ Kosiqi, 68’ Mauro



Doppio impegno per il Settore femminile rossoblù: ha esordito sabato 26 la formazione Under 17 nel proprio campionato di categoria, perdendo 6-2 in trasferta con l’Olbia. Di scena domenica 27 invece le ragazze della Serie C di Calcio a 5, vittoriose per 5-2 contro l’Ittiri Sprint.