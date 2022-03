Cagliari Academy, un nuovo incontro formativo

24 mar 2022

Prosegue il lavoro di formazione della Cagliari Football Academy in simbiosi con la Figc: uno scambio di competenze e pareri, che ha come obiettivo finale la crescita tecnico-sportiva ed educativa dei giovani calciatori e calciatrici del Settore giovanile rossoblù e delle squadre affiliate all’Academy. In quest’ottica il Cagliari ha ospitato Maurizio Marchesini, Responsabile Tecnico Nazionale delle attività di base e dell’Evolution Programme, che ha tenuto un intervento nella sala stampa dell’Unipol Domus.

L’Evolution Programme, che ha recentemente coinvolto anche le attività della Femminile, è il Programma di Sviluppo Territoriale coordinato dal Settore Giovanile e Scolastico della Federazione, volto a formare i soggetti coinvolti nella crescita dei calciatori e delle calciatrici, permettendo a tecnici, dirigenti, allenatori e genitori di svolgere ognuno al meglio il proprio ruolo.

Oltre Marchesini, presenti anche Fabrizio D’Elia, coordinatore regionale SGS delle attività di base, e il neo-eletto vice presidente LND Area Centro, Gianni Cadoni. Ad accogliere gli ospiti, il responsabile del Settore giovanile rossoblù e della Cagliari Football Academy, Bernardo Mereu. L’incontro ha visto la partecipazione dei tecnici e coordinatori delle attività di base maschile e femminile del Cagliari e i coordinatori tecnici delle varie aree dell’Academy.