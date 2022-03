Settore giovanile, i risultati del weekend

21 mar 2022

Si chiude un weekend importante per il Settore giovanile rossoblù: spiccano i successi di Under 16 e Under 15 con la Juventus, vince anche la Primavera che riconquista il secondo posto in classifica.

I ragazzi di Agostini hanno avuto la meglio sul Bologna, avversario mai domo che ha cercato il pareggio fino all’ultimo secondo: 2-1 il risultato finale a favore dei padroni di casa maturato grazie ai gol di Desogus e Kourfalidis (qui gli highlights). La classifica vede ora il Cagliari nuovamente secondo dietro la Roma, in attesa di tornare in campo a inizio aprile contro l’Atalanta.



Cade l’Under 17 nel recupero della 16ª giornata contro il Vicenza, fatali due reti nel primo tempo dei veneti che i rossoblù non sono riusciti a ribaltare. Venerdì 25 sarà ospite ad Asseminello l’Udinese per la 23ª giornata di campionato.

CAGLIARI-VICENZA U17 0-2

CAGLIARI: Astaldi, Arba, Matza, Ragucci (46’ Mameli), Pinuts, Accossu, Deriu, Galante (46’ Piras), Kosiqi (84’ Perra), Mauro (60’ Mura), Serra A.. A disposizione: D’Abrosca, Tocco, Collu, Atzeni, Tamponi. All. Daniele Zini

VICENZA: Ratzenbeck, Battilana (89’ Zaghetto), Vescovi, Corradi, Cazzih, Savegnago (76’ Violato), Mongetale (84’ Faedo), Mion (89’ Pettinà), Pavan, Chajari (76’ Djordjevic), Mores (84’ Ziu). A disposizione: Rodeghiero. All. Guido Bellardinelli

ARBITRO: Enrico Cappai di Cagliari (Gold-Accardi)

AMMONIZIONI: Serra (C), Battilana (V)

RETI: 32’ Mion, 37’ Mores



L’Under 16 infila la sesta vittoria consecutiva, probabilmente la più prestigiosa della stagione fin qui battendo la capolista Juventus: 2-0 lo score con gol di Saba e Konate. Porta inviolata per la terza volta di fila e bagarre per accedere alle fasi finali sempre più serrata, con i rossoblù in gran forma in vista della volata finale.

CAGLIARI-JUVENTUS U16 2-0

CAGLIARI: Bonifacio, Piseddu, Mellino, Volpe, Conti, Cogoni, Grandu, Asproni, Konate, Ardau (75’ Melis), Saba (57’ Onda). A disposizione: Astaldi, Cossu, Medda, Minnelli, Dore, Simbula, Montisci. All. Riccardo Testoni.

JUVENTUS: Piras, Ventre, Giorgi (36’ Meringolo), Scarpetta (30’ Pagnucco), Boufandar, Nobile, Piccinin, Ngana (46’ Crapisto), Pisano (27’ Pugno), Finocchiaro, Biliboc. A disposizione: Menino, Balzano, Nuti, Scienza, Grosso. All. Panzanaro

ARBITRO: Stefano Bogo di Oristano (Mocci-Gold)

RETI: 13’ Saba, 40'+3’ Konate



L’Under 15 torna alla vittoria in grande stile, superando la Juventus (sconfitta anche all’andata) per 1-0 con gol di Piga dopo appena 3’ (clicca qui per il video con l'ampia sintesi). Un successo che permette alla squadra allenata da Gian Marco Giandon di consolidare la vetta della classifica quando mancano tre gare al termine dei gironi eliminatori. Il prossimo appuntamento è in programma il primo weekend di aprile contro lo Spezia in trasferta.

CAGLIARI-JUVENTUS U15 1-0

CAGLIARI: Pittalis, Lai, Picchedda, Pierangeli, Tronci, Pintus, Piga, Malfitano (66’ Tuveri), Saddi, Smeraldi, Bisogno (54’ Tronci). A disposizione: De Stefano, Gurzeni, Pampaglini, Gonnella, Nardulli, Melis, Usai. All. Gian Marco Giandon

JUVENTUS: Radu, Tavola, Vuillermoz, Ceresero (45’ Giardino), Dimitizi, Verde, Borasio (59’ Diallo), Lontani, Merola, Russo, Zingone. A disposizione: Catberro, Costa, Vallana, Pallavicini, Yamoah, Rossetti. All. Benesperi

ARBITRO: Federico Cosseddu di Nuoro (Deidda-Solinas)

AMMONIZIONI: Tronci, Piga, Bisogno (C); Tavola (J)

RETI: 3’ Piga



Domani, martedì 22, scenderà in campo l’Under 14 pro in trasferta contro l’Albinoleffe: si gioca alle 15 nel Centro Sportivo Albinoleffe di Zanica (BG).