Il weekend del Settore giovanile

18 mar 2022

In arrivo un weekend casalingo per il Settore giovanile rossoblù, con le formazioni dalla Primavera all’Under 15 impegnate tra le mura amiche. L’unica trasferta è quella dell’Under 14 pro con l'Albinoleffe.

La Primavera è tornata alla vittoria nel recupero di mercoledì contro il Genoa, riagganciando l’Inter al terzo posto in classifica. Domenica ospiterà il Bologna, battuto all’andata per 3-2. La gara è valida per la 25ª giornata di campionato.

L’Under 17 aprirà le danze sabato 19 ad Asseminello, con il recupero della 16ª giornata contro il Vicenza. La formazione guidata da Daniele Zini è reduce dal pareggio esterno con il Cittadella.

In arrivo due importanti big match per Under 16 e Under 15, entrambe di scena contro la Juventus. I bianconeri sono in vetta a +8 sui ragazzi allenati da Riccardo Testoni nel campionato Under 16, mentre inseguono a -1 i rossoblù primi in classifica nel campionato Under 15.

L’Under 14 pro tornerà in campo martedì 22 contro l’Albinoleffe in Lombardia, per recuperare la 13ª giornata del girone B.

Posticipato a giovedì 24 marzo l’impegno dell’Under 14 regionale con il Ghilarza: si giocherà alle ore 18 nel Campo Pino Cuccureddu di Alghero. 

Domenica di impegni anche per le Academy rossoblù, con l’inizio della Cagliari Academy Cup dedicata ai ragazzi nati nel 2009-2010 (Esordienti misti): si giocherà a Girasole e alla Futura Sales di Selargius, 20 le formazioni partecipanti. Si continuerà poi con l’appuntamento del 3 aprile a Valledoria e Viddalba che coinvolgerà ulteriori 10 società affiliate.





SABATO 19 MARZO

Under 17 - Girone A

16ª giornata, Cagliari-Vicenza

Centro Sportivo Asseminello, ore 14.30

DOMENICA 20 MARZO

Primavera 1 TIMVISION

25ª giornata, Cagliari-Bologna

Centro Sportivo Asseminello, ore 11

Diretta su Sportitalia (canale 61 DTT, app e sito sportitalia.com)

Under 16 - Girone B

15ª giornata, Cagliari-Juventus

Campo Comunale di Uta, ore 14.30

Under 15 - Girone B

15ª giornata, Cagliari-Juventus

Centro Sportivo Asseminello, ore 15.30

MARTEDÌ 22 MARZO

Under 14 pro - Girone B

13ª giornata, Albinoleffe-Cagliari

Centro Sportivo Albinoleffe Zanica (BG), ore 15