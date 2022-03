Settore giovanile, i risultati del weekend

14 mar 2022

Entrano sempre più nel vivo i campionati che vedono impegnate le formazioni del Settore giovanile rossoblù: vince ancora l’Under 16; risultato positivo anche per l’Under 17.

La Primavera di Alessandro Agostini cade in casa dell’Inter per 1-0 (qui gli highlights), decide il gol di Valentin Carboni nella ripresa. La gara è stata equilibrata e giocata alla pari nell’arco di tutti i novanta minuti, solo una grande giocata dei padroni di casa è costata la sconfitta ai rossoblù: per loro la possibilità di rifarsi già mercoledì 16 nel recupero casalingo della 19ª giornata contro il Genoa.



Un ottimo pari ottenuto dall’Under 17 contro il Cittadella in trasferta: 1-1 il risultato finale maturato grazie alla rete al 64’ di Vinciguerra che ha riacciuffato i veneti, passati in vantaggio a inizio secondo tempo. I ragazzi guidati da Daniele Zini affronteranno il Vicenza sabato 19 per recuperare la 16ª giornata del girone.

CITTADELLA-CAGLIARI U17 1-1

CITTADELLA: Veneran, Casagrande (61’ Moretto), D’Ascoli (88’ Vendramini), Bertoncello, Munteanu, Carraro, Meneghello (61’ Ciniltani), Marinello, Yabre (73’ Demo), Tarko, Radin (61’ Freschi). A disposizione: Scanagatta, Cielo. All. Maurizio Rossi

CAGLIARI: Iliev, Arba, Accossu, Ragucci, Pinuts, Serra A., Deriu, Mameli (46’ Serra C.), Kosiqi, Mauro (53’ Galante), Piras (50’ Vinciguerra). A disposizione: D’Abrosca, Atzeni, Tocco, Matza, Mura. All. Daniele Zini

ARBITRO: Mattia Drigo di Portogruaro (Bizzotto-De Marchi)

AMMONIZIONI: Yabre (Ci); Serra (Ca)

RETI: 54’ Tarko (Ci); 64’ Vinciguerra (Ca)



Cinque su cinque nel 2022: l’Under 16 allenata da Riccardo Testoni infila la quinta vittoria consecutiva e si conferma al terzo posto in classifica a pari punti con il Torino, in piena zona playoff quando mancano quattro giornate al termine. Contro la Sampdoria a Bogliasco finisce 4-0 con gol di Saba e tripletta di Konate, che festeggia al meglio la prima convocazione con la Nazionale Azzurra Under 16 di tre settimane fa.

SAMPDORIA-CAGLIARI U16 0-4

SAMPDORIA: Cervonet (60’ Rodolfo), Allegra, Rigo (24’ Malaj), Traverso, Freccero, Trevisan, Pacelli, Rossello, Calia (60’ Spadafora), Pelissa, Islam (60’ Cirigliano). A disposizione: Fuamba, Cirigliano, Spadafora, Giolfo, Sinatra, Rolandi. All. Buono

CAGLIARI: Astaldi, Piseddu (76’ Dore), Mellino (77’ Minnelli), Volpe (77’ Cossu), Conti, Cogoni, Grandu (76’ Onda), Asproni, Konate, Ardau (64’ Medda), Saba (64’ Simbula). A disposizione: Bonifacio, Breda. All. Riccardo Testoni.

ARBITRO: Mazzoni di Chiavari (De Longis-Giuffra)

RETI: 13’, 55’ e 71’ Konate, 46’ Saba



Sconfitta esterna contro i blucerchiati per l’Under 15, che tuttavia non perde la vetta della classifica approfittando dei pareggi di Torino e Juventus. I rossoblù allenati da Gian Marco Giandon ospiteranno proprio i bianconeri domenica 20, in una sfida di assoluto prestigio tra due delle migliori formazioni del girone.

SAMPDORIA-CAGLIARI U15 1-0

SAMPDORIA: Tomasella, Papasergio, Leonardi, Malanca, Oddone, Riccardi, Scrocco, Casalino, Rosciglioni (65’ Svietkin), Vitali, Marchese. A disposizione: Del Monte, Daddario, Carelli, Terardi, Papaserio, Xhindi, Colombo, Runza. All. Matteo Pastorino

CAGLIARI: Pittalis, Gurzeni (36’ Lai), Picchedda, Pierangeli, Tronci, Pintus (36’ Tronci), Tuveri (49’ Piga), Malfitano, Saddi (70’ Melis), Smeraldi (58’ Gonnella), Bisogno. A disposizione: De Stefano, Ornano, Nardulli. All. Gian Marco Giandon

ARBITRO: Mattia Romeo di Genova (Massa-Zunino)

RETI: 5’ Casalino



Pareggio esterno per la prima squadra Femminile nel campionato di Serie C di Calcio a 5: 4-4 il risultato tra Arcidano e le ragazze rossoblù. Vittoria per 8-0 dell’Under 14 regionale allenata da Manuel Pierangeli contro la Puri e Forti a Nuoro.