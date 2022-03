11 mar 2022

Sarà il big match della Primavera contro l’Inter di sabato 12 ad aprire il weekend del Settore giovanile rossoblù: domenica scenderanno in campo Under 17, Under 16 e Under 15.

I ragazzi di Agostini, reduci dal pareggio interno contro la Samp di mercoledì 9, affronteranno i nerazzurri a Milano: le due squadre sono appaiate al terzo posto in classifica con 39 punti ciascuna. Di fatto una sfida che potrebbe segnare l’inizio della volata finale in ottica playoff, quando siamo arrivati alla 24ª giornata di campionato.

L’Under 17, vittoriosa a Pordenone, proverà a ripetersi ancora in trasferta, stavolta in Veneto: appuntamento a domenica 13 per il match contro il Cittadella, valido per la 22ª giornata del girone.

Impegni lontano dalle mura amiche per Under 16 e Under 15, entrambe ospiti della Sampdoria a Bogliasco. La formazione allenata da Riccardo Testoni sta vivendo un 2022 da sogno: quattro vittorie su quattro e terza piazza conquistata. I ragazzi guidati da Gian Marco Giandon continuano a guardare tutti dall’alto: l’obiettivo è quello di consolidare la vetta della classifica in vista degli ultimi quattro incontri della regular season.

Ferma l’Under 14 pro, sarà invece di scena domenica 13 l’Under 14 regionale, alle ore 11 contro la Puri e Forti nel centro sportivo “La Solitudine” di Nuoro.



SABATO 12 MARZO

Primavera 1 TIMVISION

24ª giornata, Inter-Cagliari

Suning YDC di Milano, ore 11

Diretta su Sportitalia (canale 60 DTT, app e sito sportitalia.com)

DOMENICA 13 MARZO

Under 17 - Girone A

22ª giornata, Cittadella-Cagliari

Campo comunale Tombolo (PD), ore 15

Under 16 - Girone B

14ª giornata, Sampdoria-Cagliari

C.S. Mugnaini di Bogliasco (GE), ore 10:30

Under 15 - Girone B

14ª giornata, Sampdoria-Cagliari

C.S. Mugnaini di Bogliasco (GE), ore 10:30