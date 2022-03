Settore giovanile, i risultati del weekend

07 mar 2022

Il weekend del Settore giovanile rossoblù si chiude con tre vittorie su cinque gare disputate: gioiscono Under 17, Under 16 e Under 14 pro. L’Under 15 si gode un pareggio che permette loro di rimanere in vetta alla classifica, cade invece dopo tanti risultati positivi la Primavera.

I ragazzi di Agostini perdono 2-0 in casa del Sassuolo, interrompendo una striscia di cinque risultati utili consecutivi. I neroverdi sono passati in vantaggio a metà secondo tempo e hanno poi messo in ghiaccio la gara sul finale. I rossoblù avranno la possibilità di rifarsi già mercoledì 9 contro la Sampdoria ad Asseminello.





Torna alla vittoria l’Under 17: battuto 2-1 il Pordenone in trasferta. Per la formazione allenata da Daniele Zini si tratta di un successo di fondamentale importanza, che permette di mettere nel mirino Como e Venezia e guadagnare ulteriori punti sull’Udinese ultima in classifica. Di Kosiqi e Piras i gol vittoria.

PORDENONE-CAGLIARI U17 1-2

PORDENONE: Bottoni, Bertoni, Fagherazzi (80’ Gallo), Fernetti (59’ Biscotini), Biscotinia, Juncu (69’ Canaku), Martini (59’ Vaccher), Colautti (80’ Netto), Comuzzo (80’ Bressan), Secli, Okoro. A disposizione: Salviato, Venier, Pizzato. All. Simone Motta

CAGLIARI: Iliev, Arba, Accossu, Ragucci, Pinuts, Collu, Piras (69’ Serra), Mameli (84’ Tamponi), Kosiqi, Mauro (89’ Mura), Matza. A disposizione: D’Abrosca, Tocco, Pittau, Galante, Perra. All. Daniele Zini

ARBITRO: Mattia Ambrosio di Pordenone (Cargnelli-Da Pieve)

AMMONIZIONI: Biscotini, Martini (P); Kosiqi (C)

RETI: 28’ Kosiqi (C), 45’ Okoro (P), 47’ Piras (C)





L’Under 16 non si ferma più e inanella la quarta vittoria consecutiva, in un 2022 fin qui da sogno che ha visto i ragazzi guidati da Riccardo Testoni vincere tutte le sfide affrontate. Sconfitto il Como grazie a un gol allo scadere di Volpe: i rossoblù si assestano così al terzo posto a -3 dal Monza secondo.

COMO-CAGLIARI U16 0-1

COMO: Cecchini, Bobbo, Mantovani, Airagih, Pasqual, Piras (30’ Frezzato), Ortelli, Nerone, Mastromatteo, Rispoli, Mazzaglia. A disposizione: Leoni, Mattiussi, Lacerenza, Bernardi, Pisoni. All Gianmario Corti

CAGLIARI: Astaldi, Piseddu, Mellino, Volpe, Conti, Cogoni, Onda (58’ Asproni), Grandu, Konate (58’ Breda), Ardau, Saba (70’ Simbula). A disposizione: Lafortezza, Cossu, Medda, Mereu, Dore. All. Riccardo Testoni.

ARBITRO: Viola Bresciani di Bergamo (Nava-Maffongelli)

RETI: 82’ Volpe





Riprende a far punti l’Under 15 dopo la piccola battuta d’arresto dell’ultima giornata: 1-1 il risultato in casa del Como e primo posto in classifica confermato, a +2 su Torino e Juventus. Prossimo appuntamento domenica 13 a Genova contro la Sampdoria.

COMO-CAGLIARI U15 1-1

COMO: Martino, Pandullo, Sordelli, Domante, Andrealli, Vignati, Belli, Brasolin (67’ Grilli), D’Angelo, Artesani, Mazzara. A disposizione: Loverre, Secondo, Grimolai, Valentino, Micheri, Bulgheroni, Diop, Carrozza. All. Volontè

CAGLIARI: Pittalis, Gurzeni, Picchedda, Pierangeli, Tronci, Pintus, Malfitano, Piga (51’ Tuveri), Saddi, Smeraldi, Bisogno. A disposizione: Sanna, Argiolas, Tronci, Pampaglini, Gonnella, Usai, Melis. All. Gianmarco Giandon

ARBITRO: Alfredo Ronchi di Monza (Sala-Missaglia)

AMMONIZIONI: Mazzara (Co), Gurzeni, Smeraldi (Ca)

RETI: 16’ Saddi (Ca), 21’ Artesani (Co)





L’Under 14 pro continua a stupire e dopo l’ottima vittoria esterna in casa della Cremonese si conferma tra le mura amiche contro il Brescia. 3-2 il risultato maturato in rimonta dalla squadra allenata da Francesco Atzeni, che aggancia proprio le Rondinelle a 11 punti con una partita in meno. A decidere la sfida è Luis Suazo con una tripletta, la seconda del suo campionato.

CAGLIARI-BRESCIA UNDER 14 PRO 3-2

CAGLIARI: Xaxa, Tuseddu (54’ Schirru), Concu, Doppio, Simongini, Puttolu (67’ Congiu), Mascia (49’ Pedditzi), Melis (49’ Murru), Costa (67’ Massoni), Piro (54’ Zedda), Suazo (67’ Fois). A disposizione: Filigheddu, Scano. All. Francesco Atzeni

BRESCIA: Anelli, Beldenti, Ferrari F., Serioli (67’ Legrezi), Ferrari M. (49’ Angeli), Elmadhi (44’ Gaffurini), Chini (57’ Molinari E.), Bresciani, Pedretti, Maggio (44’ Molinari A.), Stegarescu. A disposizione: Grazioli. All. Marco Franchi.

ARBITRO: Christian Mei di Carbonia

AMMONIZIONI: Xaxa, Schirru, Congiu (C)

RETI: 14’ Padretti (B), 27’, 40’ e 43’ Suazo (C), 70’ Angeli (B)





Soddisfazione anche per la prima squadra Femminile, vittoriosa 7-2 sul Città di Selargius nella 4ª giornata del campionato di Serie C regionale di Calcio a 5: per le ragazze rossoblù si tratta del secondo successo di fila dopo quello con il Monastir Kosmoto.