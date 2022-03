04 mar 2022

Si aprirà con la trasferta della Primavera di sabato 5 marzo il weekend del Settore giovanile rossoblù: impegni lontano dalle mura amiche anche per Under 17, Under 16 e Under 15. Giocherà in casa invece l’Under 14 pro.

Kourfalidis e compagni affronteranno sabato mattina il Sassuolo sesto in classifica: sono solo 5 i punti che separano le due compagini, con i neroverdi che all’andata sbancarono Asseminello per 1-0. Ci sono tutti gli ingredienti per una sfida divertente ed equilibrata.

In programma la 21ª giornata di campionato per l’Under 17, che sfiderà il Pordenone domenica 6 alle 15.30.

Domenica di gare anche per Under 16 e Under 15, entrambe ospiti del Como. La formazione allenata da Riccardo Testoni è reduce da tre successi consecutivi, mentre i ragazzi guidati da Gianmarco Giandon vogliono confermare il primo posto in classifica in vista dei playoff.

Torna in campo l’Under 14 pro, di scena a Uta lunedì 7 contro il Brescia. L’Under 14 regionale ha giocato ieri, giovedì 3 marzo, contro l’Othoca Cappuccini: 3-1 il risultato a favore dei rossoblù.





SABATO 5 MARZO

Primavera 1 TIMVISION

22ª giornata, Sassuolo-Cagliari

Stadio Ricci di Sassuolo, ore 10:30

Diretta su Sportitalia (canale 61 DTT, app e sito sportitalia.com)

DOMENICA 6 MARZO

Under 17 - Girone A

21ª giornata, Pordenone-Cagliari

Campo comunale di Sacile (PN), ore 15:30

Under 16 - Girone B

13ª giornata, Como-Cagliari

Centro sportivo Snef Lambrone di Erba (CO), ore 14:30

Under 15 - Girone B

13ª giornata, Como-Cagliari

Centro Sportivo Briosco (MB), ore 14:30

LUNEDÌ 7 MARZO

Under 14 pro – Girone B

14ª giornata, Cagliari-Brescia

Campo “Bascus Argius” di Uta, ore 15