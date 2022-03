Settore giovanile, i risultati del weekend

01 mar 2022

Si chiude con la vittoria della Primavera nel posticipo di lunedì il weekend lungo del Settore giovanile rossoblù. Successo anche per l’Under 16 in casa del Genoa, cadono l’Under 17 e l’Under 15.

I ragazzi di Agostini si avvicinano alla vetta battendo la Spal ad Asseminello: 4-2 il risultato maturato con una doppietta di Luvumbo e i gol di Kourfalidis e Yanken (clicca qui per gli highlights). Gli ospiti biancazzurri hanno giocato un’ottima gara, passando in vantaggio nel primo tempo e poi recuperando il risultato a inizio ripresa. La Primavera rossoblù ha risposto con l’ennesima prova di forza, prima riportandosi avanti con uno scatenato Luvumbo e infine chiudendo la contesa con il neo-entrato Yanken. Grazie alla sconfitta della Roma a Verona, Kourfalidis e compagni si assestano a -7 dal primo posto con una partita da recuperare. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 5 marzo in casa del Sassuolo.



Sconfitta amara per l’Under 17, battuta da una rete al 97’ dai coetanei della Spal. La formazione allenata da Daniele Zini è passata in vantaggio nel primo tempo con Vinciguerra; raggiunta da Longoni allo scoccare dell’ora di gioco, ha nuovamente portato il risultato a suo favore con Kosiqi al 65’. Gli ospiti hanno siglato due reti sul finale, decisivi gli 8 minuti di recupero che hanno permesso ad Angeletti di segnare il 3-2 finale.

CAGLIARI-SPAL U17 2-3

CAGLIARI: Iliev, Arba, Coriano (63’ Serra), Ragucci, Collu, Pintus (53’ Matza), Deriu, Mameli (87’ Galante), Vinciguerra (46’ Mauro), Serra, Kosiqi. A disposizione: D’Abrosca, Tocco, Erriu, Mura, Piras. All. Daniele Zini

SPAL: Martinelli, Verza (71’ Pavek), Santella (71’ Novi), Marrale (81’ Antonciuk), Galizia (46’ Svoboda), Jungbauer, Parravicini, Simonetta, Angeletti, Longoni, Marchioro (71’ Deme). A disposizione: Alessandroni, Novi, Moratti, Carbone, Gotti All. Claudio Rivalta.

ARBITRO: Stefano Selva di Alghero (Mura-Mascia)

AMMONIZIONI: Pintus, Deriu, Matza (C); Verza, Galizia, Simonetta, Angeletti, Marchioro (S)

ESPULSIONI: Deriu (C), Verza (S)

RETI: 6’ Vinciguerra (C), 60’ Longoni (S), 65’ Kosiqi (C), 85’ e 97’ Angeletti (S)



Il recupero dell’11ª giornata sorride all’Under 16, vittoriosa su un campo prestigioso come quello del Genoa: decide il gol di Mellino al 29’. Per i ragazzi allenati da Riccardo Testoni si tratta del terzo successo consecutivo, in un 2022 che li ha visti per il momento solo vincere: la classifica recita 21 punti a una distanza di svantaggio proprio dai liguri.

GENOA-CAGLIARI U16 0-1

GENOA: Boschi, Sancinito (61’ Arata), Decaroli (69’ Camilletti), Sequino (72’ Barbini), Fazio, Deseri, Carbone, Dodde (41’ Grossi), Ekmator, Romano, Venturino. A disposizione: Pesce, Giraudo, Cauteruccio, Gminassi, Garbarino. All. Mazzieri

CAGLIARI: Astaldi, Piseddu, Mellino, Volpe, Conti, Cogoni, Mereu (57’ Onda), Asproni, Breda, Grandu, Saba. A disposizione: Lafortezza, Cossu, Medda, Dore, Simbula. All. Riccardo Testoni. ARBITRO: Fanciullacci (Bernardini-Chamchi)

AMMONIZIONI: Sequino (G); Grandu, Breda, Asproni, Mellino (C)

RETI: 29’ Mellino



L’Under 15 cade contro il Genoa nel recupero dell’11ª giornata di campionato, rimanendo in vetta alla classifica a +2 sul Torino, quando mancano sei giornate alla fine della regular season. Sono fatali ai rossoblù le due reti genoane di Piazza e Miragliotta. La squadra allenata da Gianmarco Giandon avrà la possibilità di rifarsi già domenica 6 marzo in casa del Como.

GENOA-CAGLIARI U15 2-0

GENOA: Magalotti, Maresca (47’ Calderone), Ahandr, Colonnese, Tarantino, Marotta, Miragliotta, Piazza, Noulue (47’ Dasso), Mendolia (55’ Berta), Piacenza. A disposzione: Massellucci, Pozzolini, Federici, Nuredini, Spicuglia, Renon. All. Davide Brunello

CAGLIARI: Pittalis, Argiolas (51’ Gurzeni), Picchedda, Pierangeli, Gonnella (43’ Piga), Tronci, Tronci (65’ Ornano), Malfitano, Saddi, Smeraldi, Nardulli (51’ Usai). A disposizione: Sanna, Pinuts, Tuveri, Melis. All. Gianmarco Giandon

ARBITRO: Giovanni Tanzella (Camurri-Bigg)

AMMONIZIONI: Colonnese (G), Malfitano (C)

RETI: 19’ Piazza, 42’ Miragliotta



Pareggio per l’Under 14 regionale nel recupero della 1ª giornata del girone di ritorno contro la Simba: l’incontro di Palmas Arborea si chiude con un 3-3 che vale un punto per la formazione allenata da Manuel Pierangeli.

Grande soddisfazione per le ragazze della prima squadra Femminile, impegnate nel campionato di Serie C regionale di Calcio a 5 Femminile contro il Monastir Kosmoto per la 3ª giornata di campionato: le rossoblù hanno portato a casa i primi tre punti stagionali, battendo 4-3 la squadra detentrice della Coppa Italia.