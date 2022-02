25 feb 2022

Si chiuderà lunedì 28 febbraio il weekend del Settore giovanile rossoblù, con la gara della Primavera contro la Spal. In campo anche Under 17, Under 16 e Under 15; rinviata la sfida esterna dell’Under 14 pro contro l’Albinoleffe.

I ragazzi di Alessandro Agostini tornano tra le mura amiche dopo la trasferta di Firenze, conclusa con un pareggio ricco di gol ed emozioni. I rossoblù sono secondi in classifica a pari punti con la Sampdoria, mentre la Spal si trova al diciassettesimo posto: all’andata finì 1-1.

Incontro fotocopia per l’Under 17, che domenica mattina ospiterà la Spal ad Asseminello.

Trasferte in terra ligure per Under 16 e Under 15, entrambe impegnate domenica contro il Genoa. Le due squadre allenate rispettivamente da Riccardo Testoni e Gianmarco Giandon proveranno a confermare l’ottimo momento di forma dopo i successi con l’Alessandria dell’ultima giornata.

Rinviata a marzo la sfida dell’Under 14 pro contro l’Albinoleffe, in programma per sabato 26. I ragazzi allenati da Francesco Atzeni sono reduci dalla splendida vittoria esterna contro la Cremonese di martedì scorso, che ha visto il Cagliari avere la meglio sui lombardi per 4-2. Di Piro, Suazo, Puttolu e Massoni i gol vittoria.

Giocherà domenica 27 alle 11 l’Under 14 regionale, per il recupero della prima giornata di ritorno contro la Simba nel centro sportivo Simba di Palmas Arborea.

DOMENICA 27 FEBBRAIO

Under 17 - Girone A

20ª giornata, Cagliari-Spal

Centro Sportivo Asseminello, ore 10

Under 16 - Girone B

11ª giornata, Genoa-Cagliari

Stadio Begato 9 di Genova, ore 10

Under 15 - Girone B

11ª giornata, Genoa-Cagliari

Stadio Begato 9 di Genova, ore 12

LUNEDÌ 28 FEBBRAIO

Primavera 1 TIMVISION

21ª giornata, Cagliari-Spal

Centro Sportivo Asseminello, ore 14:30

Diretta su Sportitalia (canale 61 DTT, app e sito sportitalia.com)