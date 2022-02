Konate in Under 16

23 feb 2022

Il commissario tecnico della Nazionale Under 16, Daniele Zoratto, ha convocato l’attaccante rossoblù classe 2006 Ismael Konate per il Torneo dei Gironi in programma al Villaggio Azzurro di Novarello dal 25 al 27 febbraio.

Durante tutta la durata del torneo sarà presente il coordinatore delle Nazionali giovanili Maurizio Viscidi, ospite a Cagliari il novembre scorso. Presenti in parte anche gli osservatori nazionali in forza all’Area Scouting della FIGC, capitanati dal responsabile delle Nazionali giovanili Claudio Coppi.

La tre giorni sarà suddivisa tra allenamenti e partite in famiglia: una splendida opportunità per Konate, che indosserà per la prima volta la maglia azzurra.