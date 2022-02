21 feb 2022

Due vittorie e un pareggio scandiscono il weekend del Settore giovanile rossoblù, che attende ancora le sfide di martedì 22 di Under 17 e Under 14 pro per potersi dire concluso definitivamente. Cade tra le mura amiche la prima squadra Femminile, che chiude il campionato di Eccellenza con 9 punti in classifica.

La Primavera guadagna un punto a Firenze dopo una partita divertente e ricca di gol: 2-2 il risultato finale, frutto dei gol di Tramoni e Conti recuperati per due volte dai Viola. Per Kourfalidis e compagni si tratta del quarto risultato utile consecutivo, che permette comunque di mantenere la seconda piazza in classifica. Il prossimo appuntamento e fissato per lunedì 28 contro la Spal.





Vittoria per l’Under 16 allenata da Riccardo Testoni, che batte l’Alessandria 5-0. Un successo, il secondo di fila, che proietta i rossoblù a 18 punti in classifica avvicinandoli ai piani alti del girone A. Decidono l’incontro i gol di Onda, Breda, Ardau, Simbula e un autogol di Galeazzi.

CAGLIARI-ALESSANDRIA U16 5-0

CAGLIARI: Astaldi, Piseddu (78’ Medda), Mellino (82’ Mereu), Volpe, Conti, Cogoni (82’ Dore), Onda (82’ Cossu), Grandu, Breda (68’ Simbula), Ardau, Saba (78’ Montisci). A disposizione: Lafortezza. All. Riccardo Testoni.

ALESSANDRIA: Ruffa, Cociobanu, Guelli, Milanesio (64’ Bricola), Galeazzi, Carbone (54’ Calosso), Gemello (75’ Barisone), Salomon (75’ Campese), Podda (18’ Gusberti), Torriero, Satta (54’ Bello). A disposizione: Rossi. All. Cisiano

ARBITRO: Stefano Bogo di Oristano (Accardi-Sabatini)

AMMONIZIONI: Guelli (A)

RETI: 30’ Onda, 57’ Breda, 66’ aut. Galeazzi, 70’ Ardau, 81’ Simbula





Si guadagna la vetta della classifica l’Under 15, che vince 4-1 sull’Alessandria e approfittando della sconfitta del Torino si porta al primo posto solitario a +2 sui granata, battuti la scorsa domenica. Un risultato eccezionale per i ragazzi allenati da Gianmarco Giandon, che inanellano la sesta vittoria consecutiva grazie ai gol di Bisogno, Tuveri, Nardulli e Piga.

CAGLIARI-ALESSANDRIA U15 4-1

CAGLIARI: Sanna, Gurzeni, Picchedda, Pierangeli, Tronci (80’ Pampaglini), Pintus (80’ Usai), Tuveri (63’ Piga), Malfitano, Saddi, Smeraldi (80’ Tronci), Bisogno (65’ Nardulli). A disposizione: Pittalis, Argiolas, Gonnella, Ornano. All. Gianmarco Giandon

ALESSANDRIA: Colla, Kean, Crepaldi (75’ Battistella), Baha, Torti (58’ Gozzoli), Bonicco (58’ Battista), Merlo, Stefanelli (58’ Labardo), Hoxha (23’ Taverna), Bernardi (75’ Torre), Biglia. A disposizione: Ignai, Bruno. All. Mercuri

ARBITRO: Eleonora Pili di Cagliari (Casula-Cecconi)

AMMONIZIONI: Picchedda, Smeraldi; Biglia (A)

RETI: 4’ Bisogno, 13’ Tuveri, 30’ Taverna (A), 74’ Nardulli, 82’ Piga





Appuntamento a domani per Brescia-Cagliari Under 17 (ore 15) e Cremonese-Cagliari Under 14 pro (ore 15.30). Ha giocato invece sabato l’Under 14 regionale, imponendosi per 2-1 in trasferta sull’Accademia Ogliastra.





Finisce il campionato di Eccellenza per la prima squadra Femminile, sconfitta 3-1 dall’Olbia ad Asseminello. Di Serra il gol del Cagliari. Per le ragazze rossoblù continua l’avventura nel campionato di Serie C di Calcio a 5 e nei vari campionati giovanili.

CAGLIARI-OLBIA ECCELLENZA FEMMINILE 1-3

CAGLIARI: Cancella, Cappai (80' Bosco), Sanna, Carucci, Doro, Orgiano (65' Lilliu), Pinna, Casti C. (65' Weckopp), Serra (70' Aresu), Casti S. (85' Cui), Mura (70' Esu).

OLBIA: Pontillo, Fresu, Pileri, Sanciu (50' Careddu), Gala, Demelas, Virdis, Desole (47' Degortes), Padovano, Pitittu, Filigheddu.

RETI: 9' e 72' Pitittu (O), 48' Serra, 80' Fresu (O)