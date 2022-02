Il weekend del Settore giovanile

18 feb 2022

In arrivo un nuovo weekend denso di impegni per il Settore giovanile rossoblù. Torna in campo anche la prima squadra Femminile per chiudere il campionato di Eccellenza.

La Primavera, che non ha disputato l’incontro infrasettimanale contro il Genoa causa rinvio, volerà a Firenze per affrontare la squadra Viola: solo quattro punti dividono le due compagini, all’andata protagoniste di un gran match risolto allo scadere dai rossoblù.

Posticipata a martedì 22 la gara esterna contro il Brescia dell’Under 17, che ha disputato mercoledì 16 contro il Venezia la 15ª giornata di campionato pareggiando 2-2 in terra lagunare. Di Vinciguerra e un autogol dei padroni di casa le reti del Cagliari: per i ragazzi allenati da Daniele Zini si tratta del terzo risultato utile consecutivo.

Appuntamento domenicale e casalingo per Under 16 e Under 15 contro l’Alessandria: entrambe le formazioni sono reduci da due ottime vittorie contro il Torino.

Posticipata anche la gara dell’Under 14 pro contro la Cremonese a martedì 22 (ore 15.30), giocherà invece sabato l’Under 14 regionale, alle 16 e 30 contro l’Accademia Ogliastra nel campo comunale di Loceri.

Si conclude sabato 19 il campionato della prima squadra Femminile: le ragazze rossoblù ospiteranno l’Olbia ad Asseminello nel recupero della 4ª giornata. L’obiettivo è quello di ottenere la matematica certezza del secondo posto, con le galluresi che avranno ancora una partita da recuperare.



SABATO 19 FEBBRAIO

Eccellenza Femminile

4ª giornata, Cagliari-Olbia

Centro Sportivo Asseminello, ore 16

DOMENICA 20 FEBBRAIO

Primavera 1 TIMVISION

20ª giornata, Fiorentina-Cagliari

Stadio Bozzi di Firenze, ore 10.40

Diretta su Sportitalia (canale 60 DTT, app e sito sportitalia.com)

Under 16 - Girone B

10ª giornata, Cagliari-Alessandria

Centro Sportivo Uta, ore 14.30

Under 15 - Girone B

10ª giornata, Cagliari-Alessandria

Centro Sportivo Asseminello, ore 15

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO

Under 17 - Girone A

19ª giornata, Brescia-Cagliari

Comunale Francesco Ghizzi di Desenzano sul Garda (BS), ore 15

Under 14 pro - Girone B

12ª giornata, Cremonese-Cagliari

Centro sportivo Arvedi di Cremona, ore 15.30