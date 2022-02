Settore giovanile, i risultati del weekend

14 feb 2022

+ -

Un weekend ai limiti della perfezione quello vissuto dal Settore giovanile rossoblù: vincono tutte le squadre dalla Primavera all'Under 15, mentre l'Under 14 Pro cede solo dopo una grande battaglia alla capolista Atalanta, confermando la bontà del progetto all'esordio nel contesto nazionale per la categoria.

La Primavera strappa tre punti a Lecce e continua la sua cavalcata al secondo posto in classifica: Tramoni l’uomo giornata con una meravigliosa tripletta, a nulla serve il seppur bel gol di Vulturar. Un 3-1 che vale la terza vittoria di fila, la sesta nelle ultime sette gare. Rinviata la sfida di mercoledì contro il Genoa, i ragazzi di Agostini torneranno in campo domenica 20 contro la Fiorentina.

L’Under 17 conferma l’ottimo momento di forma dopo il pareggio dello scorso turno contro l’Inter capolista. Un largo 4-1 sul Monza che consegna ai ragazzi allenati da Daniele Zini la prima vittoria stagionale. Pintus, Mameli e per due volte Vinciguerra gli autori dei quattro gol vittoria. Anche per loro in arrivo un turno infrasettimanale in trasferta a Venezia.

CAGLIARI-MONZA U17 4-1

CAGLIARI: D’Abrosca, Arba (84’ Galante), Matza, Serra (84’ Tocco), Collu, Pintus, Deriu (84’ Ragucci), Mameli (84’ Pittau), Vinciguerra (84’ Perra), Mauro (75’ Kosiqi), Serra, Mauro, Paolucci (32’ Tamponi). A disposizione: Iliev, Piras. All. Daniele Zini

MONZA: Maffi, Agostini, Pedrazzini, Grumo, Fossati, Speroni, Orlando, Arpino, Infantino, Strada, Cattaneo. A disposizione: Greco, Caccia, Usardi, Sironi, Brugarello, Raccosta, La Vecchia, Di Vito, Zucco. All. Riccardo Monguzzi.

ARBITRO: Federico Cosseddu di Nuoro (Olla-Cecconi)

AMMONIZIONI: Deriu, Vinciguerra (C); Arpino, Infantino, Cattaneo, Ghironi (M)

RETI: 18’ Pintus, 21’ Mameli, 41’ e 69’ Vinciguerra (C); 85’ Speroni (M)



Torna in campo alla grande l’Under 16, che contro il Torino mette a segno una rimonta eccezionale: 3-2 sui granata, che avevano chiuso il primo tempo in vantaggio di un gol. Decisive due autoreti degli ospiti nella ripresa, il primo gol rossoblù porta la firma di Breda.

CAGLIARI-TORINO U16 3-2

CAGLIARI: Astaldi, Piseddu, Mellino, Volpe, Conti (78’ Mereu), Cogoni, Onda, Asproni (46’ Grandu), Breda (65’ Saba), Ardau, Konate. A disposizione: Lafortezza, Cossu, Medda, Montisci, Dore, Simbula. All. Riccardo Testoni.

TORINO: Bellocci, Gasti (74’ Carbone), Ponghetti (79’ Tatarevic), Rossi, Desole, Sardo, Di Paolo (74’ Alfano), Armocida, Magnino, Dimitri (60’ Sacco), Scarfiello. A disposizione: Alloj, Vagnati, Chelotti. All. Franco Semoli.

ARBITRO: Davide Galiffi di Alghero (Solinas-Deidda)

AMMONIZIONI: Conti, Onda, Asproni (C)

ESPULSIONI: Konate (C); Di Paolo, Scarfiello (T)

RETI: 31’ Breda, 50’ Ponghetti aut., 58’ Magnino aut. (C); 21’ Desole, 30’ Scarfiello (T)



Vittoria di enorme prestigio per l’Under 15, che fa scacco matto alla capolista Torino. 3-1 il risultato a favore della formazione allenata da Gianmarco Giandon, che consolida il secondo posto solitario portandosi a -1 proprio dai piemontesi. Il prossimo turno vedrà impegnati i rossoblù contro l’Alessandria in casa.

CAGLIARI-TORINO U15 3-1

CAGLIARI: Pittalis, Argiolas, Picchedda, Pierangeli, Gonnella (49’ Piga), Pintus, Malfitano, Tronci, Saddi, Smeraldi, Bisogno. A disposizione: Sanna, Gurzeni, Pampaglini, Tuveri, Tronci, Ornano, Melis, Usai. All. Gianmarco Giandon

TORINO: Anino, Gatto, Finizio, Casadei, Gallo, Ressia, Gai D., Acquah (54’ Grandi), Conte (75’ Sandrucci), Spadoni, Syll (54’ Carreri). A disposizione: Syll, Proietti, De Mori, Fiore, Vanegas Foschiani, Gai F. All. La Rocca

ARBITRO: Stefano Bogo di Oristano (Olla-Putzu)

AMMONIZIONI: Picchedda, Pierangeli, Bisogno (C); Gai D. (T)

RETI: 8’ e 25’ Saddi, 72’ Bisogno (C); 31’ Gai D. (T)



Viene sconfitta tra le mura amiche l’Under 14 pro, battuta di misura dall’Atalanta. I nerazzurri, primi della classe, hanno la meglio per 2-1. Non basta la rete di Pedditzi, che ha accorciato le distanze a dieci minuti dal termine.

CAGLIARI-ATALANTA U14 1-2

CAGLIARI: Xaxa, Doppio (49’ Simongini), Congiu, Murru (46’ Pedditzi), Scano, Puttolu (65’ Guttuso), Tuseddu (65’ Civile), Fois (46’ Zedda), Costa, Piro (70’ Massoni), Mascia (70’ Melis). A disposizione: Filigheddu, Congiu. All. Francesco Atzeni.

ATALANTA: Lazzaroni (46’ Cattaneo), Rinaldi, Bolis, Cojocariu (54’ Braida), Isoa, Citaristi (46’ Mezzotero), Colombo, Inacio, Vecchio (46’ Mari), Damiano (18’ Camara), Steffanoni (54’ Mapelli). A disposizione: Maddaloni. All. Roberto Previtali.

ARBITRO: Simone Pinna di Cagliari

RETI: 80’ Pedditzi (C); 28’ Camara, 60’ Mapelli (A)