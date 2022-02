Il weekend del Settore giovanile

11 feb 2022

+ -

Dalla Primavera all’Under 14 pro: tornano finalmente tutte in campo le formazioni del Settore giovanile rossoblù.

La Primavera, sull’onda dell’entusiasmo con un secondo posto sempre più consolidato, volerà domenica a Lecce per la prima di ritorno: all’andata finì 1-1.

L’Under 17, reduce dall’ottimo pareggio contro la capolista Inter, ospiterà il Monza domenica 13 nel Campo Comunale di Monastir.

Impegno domenicale e casalingo anche per Under 16 e Under 15, di rientro alle competizioni dopo un lungo stop iniziato con le vacanze natalizie: ad Asseminello arriva il Torino.

Giocherà sabato l’Under 14 pro: sfida tra le mura amiche contro l’Atalanta.

In attesa di concludere il campionato di Eccellenza (il 19 febbraio contro l’Olbia), inizierà domenica 13 una nuova avventura per la prima squadra Femminile: le ragazze rossoblù esordiranno contro il Sinnai nel campionato regionale di Serie C di calcio a 5. Il girone è composto da 7 squadre e la regular season si chiuderà il 22 maggio.

SABATO 12 FEBBRAIO

Under 14 pro - Girone B

11ª giornata, Cagliari-Atalanta

Centro Sportivo Asseminello, ore 15

DOMENICA 13 FEBBRAIO

Primavera 1 TIMVISION

18ª giornata, Lecce-Cagliari

Heffort Sport Village di Parabita, ore 11

Diretta su Sportitalia (canale 61 DTT, app e sito sportitalia.com)

Under 17- Girone B

14ª giornata, Cagliari-Monza

Campo Comunale di Monastir, ore 14.30

Under 16 - Girone A

12ª giornata, Cagliari-Torino

Centro Sportivo Asseminello, ore 15

Under 15 - Girone A

12ª giornata, Cagliari-Torino

Centro Sportivo Asseminello, ore 11