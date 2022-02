Settore giovanile, i risultati del weekend

07 feb 2022

Sorrisi in casa Cagliari per le due squadre del Settore giovanile rossoblù impegnate nel weekend: la Primavera vince e convince contro l’Empoli, l’Under 17 ferma la corsa della capolista Inter impattando tra le mura di casa.

I ragazzi di Agostini hanno la meglio sugli azzurri toscani per 2-0 (qui gli highlights), conquistano il secondo trionfo consecutivo, il quinto nelle ultime sei partite: il girone d’andata si chiude con un bilancio di 31 punti, un secondo posto solitario e ben nove vittorie. Una corsa quasi inarrestabile quella dei rossoblù, che divertono divertendosi: appuntamento a domenica 13 febbraio per la prima di ritorno contro il Lecce.

Un punto guadagnato in rimonta dall’Under 17 contro la prima della classe. La formazione allenata da Daniele Zini impatta 1-1 contro l’Inter, con capitan Deriu che al 37’ del primo tempo pareggia la rete di Tamiozzo. Un risultato utile per la classifica ma soprattutto per il morale, in vista del prossimo impegno casalingo contro il Monza.

CAGLIARI-INTER U17 1-1

CAGLIARI: D’Abrosca, Arba, Coriano, Ragucci, Collu, Pintus, Deriu, Serra, Vinciguerra, Mauro (63’ Konate), Paolucci. A disposizione: Astaldi, Tocco, Matza, Accossu, Tamponi, Galante, Piras, Perra. All. Daniele Zini

INTER: Tommasi, Aidoo (46’ Miconi), Castegnaro (57’ Casani T.), Bovo, Guercio, Alexiou (76’ Casani J.), Mazzola (70’ De Pieri), Fois (57’ Djbril), Tamiozzo (57’ Martins), Di Maggio, Pedrinho. A disposizione: Zamarian. All. Simone Fautario

ARBITRO: Gabriele Caggiaro di Cagliari (Putzu-Gerina)

AMMONIZIONI: Collu, Deriu, Vinciguerra (C); Guercio (I)

RETI: 28’ Tamiozzo (I); 37’ Deriu (C)

Rinviata la sfida tra l’Under 14 regionale e la Simba di Palmas Arborea.