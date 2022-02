Il weekend del Settore giovanile

03 feb 2022

+ -

Nuove sfide in arrivo per il Settore giovanile rossoblù, che vedranno impegnate Primavera e Under 17 tra le mura di casa. Scaldano i motori le formazioni Under 16, Under 15 e Under 14 pro, in attesa di tornare in campo la prossima settimana dopo un lungo stop.

La Primavera è reduce dall’ottima vittoria in trasferta contro il Pescara: una prova di carattere che ha permesso di mantenere il secondo posto in classifica a pari punti con l’Inter. Domani alle 14.30 ad Asseminello arriva l’Empoli per chiudere il girone d’andata. I rossoblù potranno contare su un’arma più: Nicolò Cavuoti è infatti tornato a disposizione di mister Agostini. Proprio Cavuoti e il suo compagno Luigi Palomba sono stati convocati con la Nazionale azzurra Under 19 per l’amichevole del 9 febbraio contro la Turchia.

L’Under 17 allenata da Daniele Zini sarà di scena domenica 6 febbraio in casa contro la corazzata Inter: i nerazzurri sono in vetta alla classifica.

Rinviate le sfide di Under 16 e Under 15 contro il Genoa, entrambe riprenderanno il campionato domenica 13 febbraio in casa contro il Torino. Stesso destino per l’Under 14 pro, che aspetta la sfida casalinga di sabato 12 febbraio contro l’Atalanta per ricominciare il suo cammino.

Giocherà domenica 6 febbraio l’Under 14 regionale, impegnata alle 11 contro la Simba nel Centro Sportivo Simba di Palmas Arborea.





VENERDÌ 4 FEBBRAIO

Primavera 1 TIMVISION

17ª giornata, Cagliari-Empoli

Centro Sportivo Asseminello, ore 14.30

Diretta su Sportitalia (canale 61 DTT, app e sito sportitalia.com)





DOMENICA 6 FEBBRAIO

Under 17 - Girone B

18ª giornata, Cagliari-Inter

Centro Sportivo Asseminello, ore 14.30