Settore giovanile, i risultati del weekend

31 gen 2022

Cadono la Primavera e l’Under 17, vince l’Under 14 regionale di stanza ad Alghero: questi i risultati delle formazioni giovanili rossoblù impegnate nel weekend.

Kourfalidis e compagni si arrendono alla capolista tra le mura amiche: 1-0 il risultato in favore della Roma (qui gli highlights). Tante le chance del pareggio sciupate, su tutte il rigore parato da Mastrantonio alla mezz’ora del primo tempo.

I rossoblù avranno la possibilità di rifarsi già nella giornata di domani (1 febbraio): la Primavera sarà infatti impegnata alle 11 nell’anticipo della 16ª giornata, in trasferta contro il Pescara. Si giocherà al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo e la gara sarà trasmessa in diretta sul canale 61 di Sportitalia.

Stesso risultato per l’Under 17, battuta 1-0 dall’Hellas Verona in terra veneta. Decide il gol di Dzaferi al 63’. I ragazzi allenati da Daniele Zini torneranno in campo domenica 6 febbraio in casa contro l’Inter.

HELLAS VERONA-CAGLIARI U17 1-0

HELLAS VERONA: Ogliani, Zanetti, Fabbian, Trevisan (61’ Medina), Basilico (86’ Gospodinov), Dobrev, Gasparato (75’ Spadiliero), Golin, Eke (61’ Zanoni), Dalla Riva, Valenti (61’ Dzaferi). A disposizione: Esmanech, Ciontos, Sangiorgio, Squarzoni. All. Lorenzo Larini

CAGLIARI: D’Abrosca, Arba, Accossu (82’ Cogoni), Serra, Collu, Pintus, Tamponi (46’ Perra), Galante (75’ Conti), Konate (75’ Erriu), Mura (46’ Mauro), Coriano (61’ Tocco). A disposizione: Astaldi, Frade. All. Daniele Zini

ARBITRO: Giovanni Tricarico di Verona (Scaldaferro-Graziano)

AMMONIZIONI: Accossu (C); Basilico (H), Dobrev (H)

RETI: 63’ Dzaferi

Convincente prestazione dell’Under 14 regionale allenata da Manuel Pierangeli, vincitrice sull’Accademia Ogliasta per 5-3 nel campo “Pino Cuccureddu” di Alghero.