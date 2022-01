Il weekend del Settore giovanile

28 gen 2022

+ -

Dopo più di un mese di stop ripartono le gare del Settore giovanile rossoblù, seppur non ancora al completo. Tornano in campo infatti la Primavera e l’Under 17, restano ai box l’Under 16, l’Under 15 e l’Under 14 pro.

Sfida di alta quota per Kourfalidis e compagni, ospite di lusso la Roma capolista: si gioca oggi alle 12.30 sul Campo 1 di Asseminello. I rossoblù sono secondi in classifica e hanno chiuso il 2021 battendo la Juventus a Vinovo, l’obiettivo è quello di ridurre il gap con i giallorossi distanti 8 lunghezze.

L’Under 17 allenata da Daniele Zini sarà di scena domenica 30 in trasferta contro l’Hellas Verona: la gara è valida per la 17ª giornata di campionato, verranno recuperate successivamente le tre precedenti contro Monza (il 13/02), Venezia (il 16/02) e Vicenza (data da destinarsi).

Rinviate le sfide di Under 16 e Under 15; stesso destino per l’Under 14 pro, già fermata lo scorso weekend e pronta a tornare in campo il 13 febbraio contro l’Atalanta: salterà dunque anche la sfida del 6 febbraio contro la FeralpiSalò.

Giocherà invece l’Under 14 regionale, impegnata domenica alle ore 11 contro l’Accademia Ogliastra nel campo “Pino Cuccureddu" di Alghero (Loc. Maria Pia).



VENERDÌ 28 GENNAIO

Primavera 1 TIMVISION

15ª giornata, Cagliari-Roma

Centro Sportivo Asseminello, ore 12.30

Diretta su Sportitalia (canale 60 DTT, app e sito sportitalia.com)



DOMENICA 30 GENNAIO

Under 17 - Girone B

17ª giornata, Hellas Verona-Cagliari

Antistadio Guido Tavellin, ore 14.30