La Femminile riparte con una vittoria

24 gen 2022

+ -

Riparte alla grande il campionato del Cagliari Femminile: 10 a 2 sul Città di Selargius nella gara valida per la sesta giornata del campionato di Eccellenza regionale, ormai prossimo alla sua conclusione. Le ragazze rossoblù, infatti, chiuderanno il torneo sabato 19 febbraio ad Asseminello con il recupero della quarta giornata contro l’Olbia.

Nella gara contro il Città di Selargius in grande spolvero Claudia Casti, autrice di ben quattro reti. Di Simona Casti (2), Serra, Orgiano, Porceddu e Pinna gli altri gol: sono quindi 9 i punti in classifica per il Cagliari.

Ancora fermo il Settore giovanile rossoblù: la prima giornata del girone di ritorno di Under 16 e Under 15, in programma il 30 gennaio contro l’Alessandria, è stata rinviata al 20 febbraio.

Il prossimo weekend torneranno invece in campo Primavera e Under 17: i ragazzi di Agostini ospiteranno la Roma capolista venerdì 28, impegno domenicale in trasferta contro l'Hellas Verona per la formazione allenata da Daniele Zini.



CAGLIARI-CITTÀ DI SELARGIUS ECCELLENZA FEMMINILE 10-2

CAGLIARI: Saba, Carucci (46’ Lampis A.), Esu (80’ Porceddu), Doro, Cui (62’ Lampis G.), Orgiano (46’ Aresu), Pinna, Casti C., Casti S., Serra (46’ Mura), Cappai. A disposizione: Vacca. All. Sandro Loi

CITTÀ DI SELARGIUS: Vargiu, Camellini, Corona, Corongiu, Gaviano, Maion, Melis, Mereu, Putzu, Saba, Sarigu. All. Giuseppe Costa

RETI: 25’, 45+1’, 60’ e 88’ Casti C., 37’ e 75’ Casti S., 22’ Serra, 45+3’ Orgiano, 82’ Porceddu, 85’ Pinna (C), 45+4’ Putzu, 50’ Doro aut. (S).