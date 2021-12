Settore giovanile, i risultati del weekend

20 dic 2021

Le vittorie di Primavera e Under 15 sono le perle del weekend appena concluso per il Settore giovanile rossoblù. I ragazzi di Agostini hanno avuto la meglio sull’Hellas Verona per 2-1 - clicca qui per rivedere le azioni salienti - grazie alle reti di Desogus (su splendido assist di Tramoni) e Manca (in rovesciata), confermando la terza piazza in solitaria. L’appuntamento che chiuderà il 2021 è fissato per martedì 21 contro la Juventus: si giocherà alle 12.30 nel Training Center di Vinovo.

Giornata sfortunata per l’Under 17, che cade contro l’Atalanta nei minuti di recupero. Di Deriu la rete che era valsa l’1-1 momentaneo contro la terza in classifica.

CAGLIARI-ATALANTA U17 1-2

CAGLIARI: Iliev, Arba, Accossu, Serra, Collu, Pintus, Deriu, Mameli, Tamponi (52’ Konate), Mauro (78’ Coriano), Serra (78’ Galante). A disposizione: D’Abrosca, Tocco, Matza, Ragucci, Mura, Frade, Konate. All. Daniele Zini

ATALANTA: Bianchi, Buyla (79’ Comi), Tavanti (79’ Chiggiato), Ramaj, Palestra, Mendicino, Fiogbe, Coati (79’ Manzoni), Jonsson (60’ Orlando), Vavassori, Ferraroci. A disposizione: Illipronte, Noventa. All. Marco Fioretto

ARBITRO: Gabriele Caggiari di Cagliari (Poddighe-Dessì)

AMMONIZIONI: Collu (C)

RETI: 9’ Vavassori (A), 52’ Deriu (C), 90+1’ Orlando (A)

Non si ferma la marcia dell’Under 15, che rimane stabile in seconda posizione a -1 dal Torino capolista. I rossoblù hanno avuto la meglio sul Monza con un gol di Smeraldi al 32’.

CAGLIARI-MONZA U15 1-0

CAGLIARI: Pittalis, Lai, Picchedda, Pierangeli, Tronci, Pintus (53’ Tronci), Piga, Malfitano (58’ Gonnella), Saddi, Smeraldi (77’ Gurzeni), Bisogno (77’ Melis). A disposizione: De Stefano, Sanna, Tuveri, Nardulli, Usai. All. Gian Marco Giandon

MONZA: Vallati, Castelli, Mele (75’ Mathis), Sirtori (65’ Santoro), Cardellini, Cogliati, Rossini, Piloni, Carta (46’ Bonaiuto), Principe, Zermo (46’ Sorrentino). A disposizione: Gerosa, Bigoni, Ivan, Porta, Mathis, Zissis. All. Lasalandra

ARBITRO: Federico Sanna di Oristano (Mastino-Gatto)

AMMONIZIONI: Lai, Smeraldi, Gurzeni (C); Sirtori, Cogliati, Carta, Bonaiuto (M)

RETI: 32’ Smeraldi

Vince anche l’Under 14 regionale contro il Lanteri Sassari per 9-1.