Il weekend del Settore giovanile

17 dic 2021

+ -

In arrivo l’ultimo weekend del 2021 che vedrà di scena il Settore giovanile rossoblù, per l’occasione interamente impegnato in casa. Si comincia da venerdì 17: la Primavera scenderà in campo oggi alle 14.30 contro l’Hellas Verona ad Asseminello. I ragazzi di Agostini sono reduci dal 3-0 sul Napoli con conseguente terzo posto conquistato a quota 19. I veneti, vittoriosi per 1-0 contro il Sassuolo all'ultima, inseguono a sole tre lunghezze di distanza.

La gara dell’Under 17 è in programma domenica 19 contro l’Atalanta. I bergamaschi arrivano in Sardegna da terzi in classifica, i ragazzi allenati da Daniele Zini hanno dalla loro tre risultati utili ottenuti nelle quattro uscite.

Match domenicale anche per l’Under 15, che ospiterà il Monza. I rossoblù sono secondi a +3 sulla Juventus e a -1 dalla capolista Torino. Contro i brianzoli la possibilità di confermarsi tra i piani alti.

A far calare definitivamente il sipario sul 2021 del Settore giovanile sarà ancora la primavera martedì 21, in trasferta contro la Juventus. Rinviato invece a data da destinarsi l’incontro della Prima squadra femminile contro il Città di Selargius in programma sabato, valido per la 6ª giornata del campionato di Eccellenza Femminile.

Domenica 19 alle 9 nel campo Pino Cuccureddu di Alghero giocherà l’Under 14 regionale contro il Lanteri Sassari.



VENERDì 17 DICEMBRE

Primavera 1 TIMVISION

13ª giornata, Cagliari-Hellas Verona

Centro Sportivo Asseminello, ore 14.30

Diretta su Sportitalia (canale 61 DTT, app e sito sportitalia.com)

DOMENICA 19 DICEMBRE

Under 17- Girone B

13ª giornata, Cagliari-Atalanta

Stadio comunale Monastir, ore 15

Under 15 - Girone A

9ª giornata, Cagliari-Monza

Centro Sportivo Asseminello, ore 15