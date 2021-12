L'Under 14 al Torneo Selis

14 dic 2021

Sarà un fine 2021 stimolante e impegnativo per l’Under 14 rossoblù, che parteciperà in Gallura al Torneo internazionale Manlio Selis. La manifestazione, giunta alla sua 24ª edizione, si disputerà tra il 27 e il 30 dicembre. Ventiquattro le formazioni Under 14 coinvolte: tra le società professionistiche, con il Cagliari, Atalanta, Genoa, Olbia, Torino, Juventus, Milan, CSKA Sofia (Bulgaria), Riga (Lettonia) e Footbal Club Chertanovo (Russia).

I rossoblù allenati da Francesco Atzeni sono stati inseriti come testa di serie nel girone con G.S.D. Tor Tre Teste Roma, Oliena Calcio e Budoni Calcio. Le gare di qualificazione si disputeranno tra il 27 e il 28 nello Stadio Limbara di Luras, mentre l’atto finale del torneo è in programma il 30 dicembre nel sintetico del “Signora Chiara” di Calangianus.

In occasione della presentazione del Torneo l’organizzazione ha assegnato inoltre il premio “Giovane rivelazione dell’Anno” ad Andrea Carboni: cresciuto nel settore giovanile rossoblù, il difensore classe 2001 era stato tra i protagonisti del “Selis” nell’edizione 2014.