Settore giovanile, i risultati del weekend

13 dic 2021

Il weekend del Settore giovanile rossoblù si è aperto con la straordinaria vittoria della Primavera sul Napoli: un 3-0 (qui gli highlights) che non ha lasciato scampo ai partenopei, agganciati al secondo posto in classifica (in attesa dei posticipi di oggi). Per i ragazzi di Agostini, squalificato e sostituito in panchina da Concas, una prestazione maiuscola condita dalla doppietta di Palomba e dal gol di Ceter, in prestito dalla Prima squadra. Appuntamento a venerdì per l’anticipo della 13ª giornata contro l’Hellas Verona.

L’Under 17 porta a casa un punto dalla trasferta di Como. I rossoblù sono passati in vantaggio al 42’ del primo tempo con Serra, rimontati poi dal gol di Chinetti a inizio ripresa. Per la formazione allenata da Daniele Zini si tratta del terzo risultato utile nelle ultime quattro gare.

COMO-CAGLIARI U17 1-1

COMO: Piombino, Baldaro (78’ Bossi), Grandi (89’ Cannizzaro), Restelli, Viganò, Brescia, Angelini (51’ Marmo), Settimo (89’ Boccardo), Lanzarotti (51’ Lipari), Colombo (78’ Zappa), Chinetti (78’ La Monaca). A disposizione: Frigerio, Pecis. All. Massimo Cicconi

CAGLIARI: Iliev, Arba, Accossu, Serra, Collu, Pintus, Tamponi (65’ Galante), Mameli, Vinciguerra, Mauro (73’ Konate), Serra. A disposizione: D’Abrosca, Tocco, Ragucci, Mura. All. Daniele Zini

ARBITRO: Filippo Vigo di Lodi (Azzola-Monteleone)

AMMONIZIONI: Grandi (CO), Vinciguerra (CA)

RETI: 42’ Serra (CA), 53’ Chinetti (CO)

L’Under 16 cade tra le mura amiche contro il Monza. 2-1 il risultato a favore dei brianzoli, di Saba il gol del Cagliari.

CAGLIARI-MONZA U16 1-2

CAGLIARI: Astaldi, Piseddu, Mellino, Volpe, Conti, Cogoni, Grandu (74’ Simbula), Melis (78’ Lai), Breda, Ardau, Saba (66’ Onda). A disposizione: Bonifacio, Cossu, Medda, Minnelli, Montisci, Piras. All. Riccardo Testoni

MONZA: Negri, Ranieri (46’ Anzuoni), Mereghetti (46’ Berretta), Contiero, Bagnaschi, Beretta, Lanzani (46’ Capolupo), Lamorte, Nenè (56’ Zini), De Crescenzo (46’ Zocco), Mascheroni (69’ Scarabelli). A disposizione: Vailati, Poropat, Valdese. All. Alessandro Lupi

ARBITRO: Matteo Manis di Oristano (Ibba-Milia)

RETI: 34’ Saba (C), 62’ Berretta (M), 77’ Scarabelli (M)

La Prima squadra femminile esce sconfitta 6-1 dalla sfida in trasferta contro il Su Planu. Per le ragazze rossoblù appuntamento al 19 dicembre contro il Città di Selargius. Vince 3-0 l’Under 14 regionale contro il Don Bosco Nulvi, mentre l’Under 14 pro sarà di scena domani (martedì 14) a Brescia contro le rondinelle.