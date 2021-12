10 dic 2021

+ -

Sarà una gara da circoletto rosso quella che aprirà il weekend del Settore giovanile rossoblù: ad Asseminello è ospite la Primavera del Napoli. I ragazzi allenati da Alessandro Agostini sfideranno i partenopei secondi in classifica: appuntamento a sabato 11.

Una domenica che vale la 12ª giornata di campionato per l’Under 17, impegnata in Lombardia contro il Como. Sfida domenicale anche per l’Under 16: la formazione allenata da Riccardo Testoni ospiterà il Monza.

Ferma l'Under 15 (giocherà domenica 19 contro il Monza), mentre l’Under 14 volerà a Brescia martedì 14 per recuperare la 7ª giornata di campionato.

Riprende il suo cammino la prima squadra Femminile nel campionato di Eccellenza: le ragazze rossoblù saranno di scena domenica in trasferta contro la capolista Su Planu.

In campo anche l’Under 14 regionale (domenica alle 10) contro il Don Bosco nel Comunale Antonello Canu di Nulvi.



SABATO 11 DICEMBRE

Primavera 1 TIMVISION

12ª giornata, Cagliari-Napoli

Centro Sportivo Asseminello, ore 11

Diretta su Sportitalia (canale 61 DTT, app e sito sportitalia.com)

DOMENICA 12 DICEMBRE

Under 17- Girone B

12ª giornata, Como-Cagliari

Centro Sportivo “Snef Lambrone” di Erba (CO), ore 15

Under 16 - Girone A

9ª giornata, Cagliari-Monza

Centro Sportivo Asseminello, ore 15

Eccellenza Femminile

5ª giornata, Su Planu-Cagliari

Campo Comunale di Villa San Pietro, ore 15